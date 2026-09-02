Công an Thủ đô xuyên lễ giữ bình yên đường phố, để nhân dân đón Tết Độc lập an vui

ANTD.VN - Chủ động từ sớm, từ xa, triển khai đồng bộ các phương án, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, bám sát từng tuyến, từng địa bàn, từng điểm có nguy cơ phát sinh phức tạp, Công an thành phố Hà Nội đã bảo đảm an ninh, trật tự, trật tự an toàn giao thông trong suốt 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2-9.

Chủ động từ sớm, bảo đảm an toàn trên mọi hành trình

Ngay từ trước kỳ nghỉ lễ, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an thành phố Hà Nội đã chủ động xây dựng, triển khai phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), xác định rõ những tuyến, địa bàn, khung giờ có nguy cơ gia tăng lưu lượng phương tiện.

Kỳ nghỉ Quốc khánh năm nay kéo dài 5 ngày, từ 29-8 đến hết 2-9, khiến nhu cầu người dân về quê, thăm thân, du lịch và vui chơi tăng cao. Từ chiều 28-8, lượng phương tiện rời Hà Nội bắt đầu gia tăng, tạo áp lực lớn trên các tuyến cửa ngõ, cao tốc, quốc lộ, đường vành đai và những trục giao thông hướng tâm.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô chủ động "đưa" bà con về quê nghỉ lễ

Trước thực tế đó, Phòng CSGT đã huy động 100% quân số, tăng cường lực lượng tại các cửa ngõ ra vào Thủ đô, tuyến huyết mạch, nút giao trọng điểm, bến xe, nhà ga và khu vực diễn ra các hoạt động chính trị, văn hóa, vui chơi, giải trí. Phương châm được xác định là chủ động từ sớm, từ xa, bám địa bàn, bám tuyến, không để xảy ra ùn tắc kéo dài.

Cùng với việc phân luồng, điều tiết trực tiếp trên đường, lực lượng CSGT tăng cường khai thác hệ thống camera giám sát, trong đó chú trọng ứng dụng công nghệ AI để theo dõi tình hình giao thông theo thời gian thực. Những dấu hiệu bất thường về lưu lượng phương tiện, sự cố, va chạm, vật cản trên đường được kịp thời phát hiện, từ đó điều chỉnh phương án phân luồng, hướng dẫn phương tiện di chuyển theo các hướng phù hợp.

Công tác đảm bảo ANTT xuyên suốt kỳ nghỉ lễ được lực lượng Công an cấp xã, phường triển khai quyết liệt đến từng cán bộ chiến sĩ

Cùng với công tác bảo đảm TTATGT, Công an các phường, xã trên địa bàn Thủ đô đồng loạt triển khai các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, nhất là tại những địa bàn trung tâm, khu vực tập trung đông người.

Ghi nhận tại Công an phường Cửa Nam cho thấy, ngay trong tối 28-8, đơn vị đã đồng loạt triển khai lực lượng, thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT dịp Quốc khánh.

Với đặc thù địa bàn trung tâm, nơi tập trung nhiều cơ quan, cơ sở kinh doanh, khu vực vui chơi, tham quan và lượng lớn người dân, du khách trong dịp lễ, Công an phường Cửa Nam xác định yêu cầu đặt ra là phải chủ động nắm tình hình từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ.

Công an phường Cửa Nam chủ động nắm tình hình, tuần tra khép kín địa bàn, đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn cho người dân

Đơn vị tổ chức trực chiến 24/24 giờ, tăng cường tuần tra vũ trang, kiểm soát khép kín địa bàn, tập trung tại các tuyến phố trọng điểm, khu vực đông người, cơ sở lưu trú, cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT và những địa bàn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp.

Các tổ công tác tăng cường tuần tra, nhất là vào ban đêm, kịp thời phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện tụ tập gây rối trật tự công cộng, vi phạm pháp luật. Công tác quản lý cư trú, quản lý đối tượng, gọi hỏi, răn đe, giáo dục những trường hợp có nguy cơ vi phạm cũng được triển khai đồng bộ.

Cùng với đó, Công an phường đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và hung khí nguy hiểm; chủ động phòng ngừa, phát hiện các hoạt động dán, rải tờ rơi, tài liệu trái quy định. Sự chủ động từ cơ sở đã tạo thế phòng ngừa vững chắc, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong suốt kỳ nghỉ lễ.

Ngăn chặn các vụ việc trên đường phố

Trong suốt 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, công tác kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn được Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng ngừa tai nạn từ sớm, từ xa.

Các chốt kiểm tra nồng độ cồn được duy trì trên nhiều tuyến phố trọng điểm của Thủ đô

Không vùng cấm, không ngoại lệ là phương châm khi kiểm soát nồng độ cồn

Các tổ công tác được bố trí trên nhiều tuyến đường, địa bàn trọng điểm, khu vực trung tâm, nơi tập trung đông người, các tuyến kết nối khu dân cư, khu vui chơi, nhà hàng, điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống... kết hợp giữa kiểm soát tại chốt với tuần tra lưu động, chủ động phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm.

Với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, lực lượng CSGT duy trì kiểm soát xuyên suốt kỳ nghỉ lễ, tập trung vào người điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng rượu, bia. Việc kiểm tra được triển khai thường xuyên, liên tục, không phụ thuộc vào khung giờ, địa bàn, qua đó kịp thời ngăn chặn nguy cơ người đã sử dụng rượu, bia vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Hệ thống camera AI "bắt lỗi" các vi phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông được giữ vững

Thực tế công tác kiểm tra cho thấy, vẫn còn một bộ phận người dân chưa chấp hành nghiêm quy định, thậm chí có trường hợp biết đã sử dụng rượu, bia nhưng vẫn cố tình điều khiển xe. Lực lượng chức năng kiên quyết lập biên bản, xử lý nghiêm theo quy định, đồng thời kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Trong 5 ngày nghỉ lễ, CSGT Hà Nội đã xử lý 1.154 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Đây là con số cho thấy sự quyết liệt trong công tác kiểm soát, đồng thời khẳng định hiệu quả của việc duy trì các tổ công tác xuyên lễ. Việc kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn đã góp phần quan trọng phòng ngừa, kiềm chế tai nạn giao thông do rượu, bia gây ra, bảo đảm an toàn cho người dân trên mỗi hành trình.

Không đội mũ bảo hiểm lại còn "né chốt"...

Các trường hợp vi phạm đều bị xử lý theo quy định

Cùng với lực lượng CSGT, lực lượng 141 - Công an thành phố Hà Nội được tăng cường hoạt động trên các tuyến trọng điểm, kết hợp tuần tra công khai với hóa trang, chủ động nhận diện, ngăn chặn các nhóm thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển xe máy phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, mang theo hung khí hoặc có biểu hiện gây rối trật tự công cộng.

Với tinh thần chủ động, quyết liệt, "quả đấm thép" 141 triển khai 100% quân số tuần tra khép kín địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự, không để các vi phạm pháp luật diễn biến phức tạp dịp nghỉ lễ

100% các tổ công tác 141 được tăng cường tuần tra, kiểm soát, tập trung vào các tuyến xuyên tâm, xuyên trục, khu vực cửa ngõ và những địa bàn có nguy cơ phát sinh phức tạp về ANTT.

Lực lượng 141 "phủ kín" các tuyến trọng điểm, ngăn chặn các nhóm thanh thiếu niên tụ tập gây rối trật tự công cộng

Không chỉ xử lý khi hành vi vi phạm đã xảy ra, lực lượng 141 chú trọng phát hiện từ khi các nhóm đối tượng có biểu hiện tụ tập, kịp thời “chia cắt”, không để hình thành các nhóm đông người di chuyển trên đường phố. Trong những ngày nghỉ lễ, lực lượng 141 đã phát hiện, xử lý một số vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Đảm bảo trật tự đô thị, xử lý nghiêm vi phạm giao thông

Một trong những địa điểm thu hút đông người là khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Lượng người và phương tiện tăng cao kéo theo nhu cầu gửi xe, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các điểm trông giữ phương tiện tự phát, thu phí sai quy định. Trước tình hình đó, Công an phường Cửa Nam và Hoàn Kiếm đã triển khai các biện pháp quyết liệt, vừa tuyên truyền, hướng dẫn người dân, vừa tăng cường kiểm tra, xử lý.

Rất nhiều điểm trông giữ xe miễn phí quanh hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận được triển khai, góp phần mang lại niềm vui trọn vẹn cho người dân Thủ đô và du khách

Trong hai ngày 31-8 và 1-9, Công an phường Cửa Nam kiểm tra 10 điểm trông giữ phương tiện quanh khu vực không gian phố đi bộ, phát hiện 5 điểm không phép tại các tuyến Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Thường Kiệt. Các trường hợp vi phạm bị xử phạt 12,5 triệu đồng/điểm, tổng số tiền 62,5 triệu đồng. Để hạn chế tình trạng người dân phải tìm đến các điểm trông giữ tự phát, UBND phường cũng bố trí các điểm trông giữ phương tiện miễn phí tại một số trường học trên địa bàn.

Tại phường Hoàn Kiếm, Công an phường phối hợp các lực lượng tổ chức tuần tra, kiểm soát tại khu vực phố đi bộ, đặc biệt chú trọng những điểm tập trung đông người và các điểm trông giữ phương tiện.

Trong tối 1-9, lực lượng chức năng phát hiện, xử lý hai điểm trông giữ xe tự phát tại số 98 Hàng Trống và 44 Lê Thái Tổ. Trước đó, chiều cùng ngày, hai điểm trông giữ xe tự phát khác tại khu vực Lương Văn Can - Hàng Hành và số 71 Hàng Trống cũng bị phát hiện, xử phạt với tổng số tiền 25 triệu đồng.

Những điểm gửi xe miễn phí góp phần mang an vui cho ngày Tết Độc lập

Cũng theo ghi nhận số liệu thống kê từ Phòng CSGT - CATP Hà Nội, trong 5 ngày nghỉ lễ, toàn lực lượng đã phát hiện, xử lý 4.697 trường hợp vi phạm TTATGT, phạt tiền hơn 11,1 tỷ đồng, tạm giữ 1.412 phương tiện, tước giấy phép lái xe 42 trường hợp, trừ điểm giấy phép lái xe 459 trường hợp.

Trong đó, có 1.154 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 123 trường hợp vi phạm tốc độ, 85 trường hợp chở hàng quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng. Đây đều là những hành vi tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn, ùn tắc và đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe người tham gia giao thông.

Kết quả đáng ghi nhận là trong dịp nghỉ lễ, toàn địa bàn xảy ra 9 vụ tai nạn giao thông, làm 3 người chết, 10 người bị thương, giảm 10 vụ, giảm 5 người chết và giảm 2 người bị thương so với cùng kỳ năm 2025.

Dưới cái nắng gay gắt, những chiến sĩ CSGT vẫn tập trung làm nhiệm vụ, đảm bảo bà con an toàn trên mọi nẻo đường

Xuyên lễ làm nhiệm vụ, các chiến sĩ Cảnh sát giao thông đã và đang cùng toàn lực lượng Công an Thủ đô giữ bình yên cho từng tuyến phố

Đặc biệt, không xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, tai nạn liên quan đến rượu, bia và xe ô tô vận tải hành khách; không xảy ra chống người thi hành công vụ liên quan đến CSGT, đua xe trái phép hoặc tụ tập phương tiện gây rối trật tự công cộng.

Đằng sau những con số ấy là sự nỗ lực, trách nhiệm của hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô trong những ngày nghỉ lễ. Khi người dân nghỉ ngơi, sum họp cùng gia đình, cán bộ, chiến sĩ vẫn thường trực trên từng tuyến đường, từng địa bàn, sẵn sàng xử lý mọi tình huống phát sinh.

Và để người dân có được một kỳ nghỉ lễ an toàn, trọn vẹn, CATP Hà Nội cũng đã chỉ đạo lực lượng CSGT phối hợp với Công an các phường, xã "đón đầu" từ cửa ngõ Thủ đô, chuẩn bị các phương án đón người dân trở lại học tập và làm việc.

Từ chiều, tối 1-9, một bộ phận người dân bắt đầu trở lại Thủ đô. Lưu lượng phương tiện dự báo tăng nhanh trên các tuyến cao tốc, quốc lộ, đường vành đai và các trục hướng tâm. Phòng CSGT tiếp tục duy trì 100% quân số, bố trí lực lượng tại các cửa ngõ, nút giao trọng điểm, bến xe, nhà ga và các tuyến có nguy cơ ùn tắc. Camera AI, hệ thống màn hình LED và thông tin từ các tổ công tác trực tiếp trên đường được khai thác để phục vụ công tác chỉ huy, điều hành.

Không nghỉ lễ, không ngơi nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội đã thầm lặng hy sinh để nhân dân đón một kỳ nghỉ trọn vẹn bình yên...

Không nghỉ lễ, không ngơi nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội đã chủ động vào cuộc từ sớm, triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm ANTT, TTATGT, trật tự đô thị; kiên quyết đấu tranh với các hành vi vi phạm, đồng thời tận tình hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân trong mọi tình huống.

Sự nỗ lực ấy đã góp phần giữ cho đường phố Thủ đô an toàn, thông suốt; các khu vực vui chơi, tham quan được bảo đảm bình yên; người dân và du khách có thể yên tâm tận hưởng những ngày Tết Độc lập.

Bình yên trên từng tuyến phố, an toàn trên mỗi hành trình - đó chính là món quà ý nghĩa mà lực lượng Công an Thủ đô góp phần mang đến cho nhân dân trong dịp Quốc khánh 2-9, để mỗi gia đình có một kỳ nghỉ trọn vẹn, an vui và hạnh phúc.