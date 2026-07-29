Đổi mới hình thức gắn với chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền chống gian lận thương mại

ANTD.VN -“Trong quá trình đấu tranh với hàng lậu, hàng giả đòi hỏi lực lượng chức năng đổi mới hình thức gắn với chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền, qua đó nâng cao nhận thức cho người tiêu dùng về nguy cơ hoạt động buôn lậu, hàng giả đối với phát triển kinh tế-xã hội, đồng thời bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”- Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, đồng chí Võ Nguyên Phong nhấn mạnh.

Ngày 29-7-2026, đã diễn ra hội nghị sơ kết công chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Ban chỉ đạo (BCĐ) 389 thành phố Hà Nội.

Phát hiện, xử lý 9.922 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả

Theo BCĐ 389 thành phố Hà Nội, từ đầu năm 2026 đến nay, các lực lượng chức năng đã kiểm tra đã phát hiện, xử lý 9.922 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 1.628 tỷ đồng.

Lãnh đạo Sở Công thương chủ trì hội nghị

Mặc dù lực lượng chức năng đã tích cực vào cuộc nhưng số vụ buôn lậu và gian lận thương mại vẫn duy trì ở mức cao, các đối tượng vi phạm ngày càng sử dụng nhiều phương thức tinh vi, triệt để lợi dụng các kẽ hở pháp luật để vận chuyển, tiêu thụ hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc.

Thông tin về những thủ đoạn vận chuyển hàng lậu, ông Phùng Quang Minh - Đội phó Hải quan Cửa khẩu sân bay Quốc tế Nội Bài cho biết, các đối tượng buôn lậu lợi dụng chính sách cho phép nhập khẩu hàng làm mẫu không kinh doanh để nhập lậu. Lợi dụng việc thông thoáng trong việc phân luồng kiểm tra thực tế hàng hóa, khi bị lực lượng chức năng phát hiện hành vi buôn bán hàng lậu, các đối tượng đã lợi dụng chính sách từ chối nhận hàng để trốn tránh trách nhiệm pháp lý.

Phân tích, đánh giá sâu hơn, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Nguyễn Kiều Oanh chỉ rõ, không chỉ lợi dụng các tuyến hàng không, chuyển phát nhanh hay hoạt động xuất nhập khẩu, các đối tượng buôn lậu còn mở rộng hoạt động trên môi trường thương mại điện tử, mạng xã hội và livestream để tiêu thụ hàng nhập lậu.

Đối với tình trạng sản xuất buôn bán hàng giả chủ yếu là giả về hình thức hoặc về chất lượng gần giống hàng thật để đánh lừa người tiêu dùng. “Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 24, Chi cục QLTT Hà Nội phát hiện cơ sở sản xuất, kinh doanh súp bột có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu ACECOOK trên địa bàn xã An Khánh. Vụ việc cho thấy các đối tượng lợi dụng nhãn hiệu uy tín, bao bì quen thuộc và nhu cầu tiêu dùng phổ biến để sản xuất, tiêu thụ hàng hóa vi phạm”, bà Nguyễn Kiều Oanh dẫn chứng.

Chi Cục trưởng Chi cục QLTT Hà Nội Trịnh Quang Đức cho biết thêm, hiện hàng lậu ở các tỉnh biên giới phía Bắc thường được tập kết ở các tỉnh lân cận Hà Nội sau đó xé lẻ để đưa về thị trường Hà Nội và các tỉnh, thành khác. Một số đường dây buôn lậu sử dụng xe vận tải hợp đồng, xe khách liên tỉnh, xe trung chuyển logistics để vận chuyển hàng lậu. Nhằm giấu kín thông tin buôn lậu, các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức liên lạc, sử dụng nhóm kín trên mạng xã hội để điều hành hoạt động vận chuyển.

Một góc nhìn khác được Phó Chi cục Trưởng Chi cục QLTT Hà Nội Dương Mạnh Hùng chia sẻ, tâm lý chuộng hàng giá rẻ của một bộ phận người tiêu dùng vô tình tạo điều kiện để hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tiếp tục tồn tại. Đây là một trong những nguyên nhân làm cho công tác đấu tranh phòng, chống hàng giả chưa đạt được hiệu quả như mong muốn.

Nang cao tính chủ động, quyết liệt đấu tranh

Những tháng cuối năm, nhu cầu tiêu dùng tăng cao cũng là lúc buôn lậu, hàng giả diễn biến phức tạp, đòi hỏi các lực lượng chức năng phải vào cuộc quyết liệt hơn.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở có dấu hiệu vi phạm

Để ngăn chặn xử lý các đối tượng buôn lậu, hàng giả, Phó trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an thành phố Hà Nội), Thượng tá Đinh Tuấn Thành kiến nghị, các bộ, ngành cần sớm ban hành đầy đủ các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và Tiêu chuẩn quốc gia đối với các sản phẩm thực phẩm thuộc phạm vi quản lý. Qua đó tạo cơ sở pháp lý cho doanh nghiệp thực hiện tự công bố sản phẩm, đồng thời giúp cơ quan chức năng có căn cứ kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm lưu thông trên thị trường.

Đồng tình với ý kiến này, Phó Chủ tịch UBND xã An Khánh Nguyễn Duy Giang cho rằng, cần tăng cường hoạt động phối hợp trong quá trình kiểm tra từ đó triệt phá những đường dây, ổ nhóm buôn lậu, hàng giả quy mô mới. Công tác kiểm tra phải đảm bảo không chồng chéo, không gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Kết luận hội nghị, để ngăn chặn hàng giả, hàng lậu những tháng cuối năm 2026, Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, đồng chí Võ Nguyên Phong yêu cầu các lực lượng chức năng thành phố Hà Nội tập trung kiểm tra, kiểm soát các kho tàng, bến bãi chứa hàng hóa, các địa bàn trọng điểm, như chợ Đồng Xuân (phường Hoàn Kiếm), chợ Ninh Hiệp (xã Phù Đổng) và các bến xe, sân bay...

Đồng thời tăng cường quản lý địa bàn, thống kê và nắm bắt thông tin tổ chức, cá nhân, sản xuất, kinh doanh, qua đó lập kế hoạch kiểm tra, phát hiện những đường dây ổ nhóm quy mô lớn. Trong đó tập trung các mặt hàng trọng điểm như vàng, ngoại tệ, thuốc lá thế hệ mới, hàng hóa giả mạo xuất xứ Việt Nam để xuất khẩu đi các nước khác; Các mặt hàng thực phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ, ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân.

“Trong quá trình đấu tranh với hàng lậu, hàng giả đòi hỏi lực lượng chức năng đổi mới hình thức gắn với chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền, qua đó nâng cao nhận thức cho người tiêu dùng về nguy cơ hoạt động buôn lậu, hàng giả đối với phát triển kinh tế-xã hội, đồng thời bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”- đồng chí Võ Nguyên Phong nhấn mạnh.