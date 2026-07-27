Xử lý các vụ vi phạm trong hoạt động kinh doanh, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

ANTD.VN -Thời gian qua, Công an phường Phú Lương (Hà Nội) đã chủ động phối hợp Đội Quản lý thị trường số 11 - Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm trong hoạt động kinh doanh, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, giữ vững trật tự trong lĩnh vực thương mại trên địa bàn.

Tổ công tác liên ngành Đội Quản lý thị trường số 11 - Công an phường Phú Lương phát hiện sản phẩm đồ chơi trẻ em nhưng không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp

Điển hình, ngày 23/7/2026, tổ công tác liên ngành Đội Quản lý thị trường số 11 - Công an phường Phú Lương kiểm tra một hộ kinh doanh tại khu Đồng Đanh, phường Phú Lương, phát hiện cơ sở mở thêm địa điểm kinh doanh nhưng không thực hiện thông báo theo quy định.

Lực lượng liên ngành ghi nhận tại thời điểm kiểm tra, cơ sở đang có hàng trăm sản phẩm đồ chơi trẻ em nhưng không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm hơn 20 triệu đồng.

Trước đó, kiểm tra một địa điểm kinh doanh tại tổ dân phố Quang Lãm, lực lượng liên ngành Đội Quản lý thị trường số 11 - Công an phường Phú Lương phát hiện cơ sở chưa đăng ký hộ kinh doanh theo quy định và bày bán 600 đôi tất có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Adidas đang được bảo hộ tại Việt Nam. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm 9 triệu đồng.

Bên cạnh đó, qua kiểm tra một số hộ kinh doanh trên địa bàn, lực lượng chức năng còn phát hiện các sản phẩm thời trang có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như Louis Vuitton (LV), Dior và Gucci đang được bảo hộ tại Việt Nam. Toàn bộ số hàng hóa đều không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp và đã được lập biên bản, tạm giữ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả mạo nhãn hiệu và các vi phạm trong hoạt động kinh doanh đã góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, đồng thời thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.