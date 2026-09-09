Đoàn tàu Bạch Mai chở y, bác sỹ Hà Nội- Ninh Bình vận hành tốt sau hơn 2 tháng

ANTD.VN -Trung bình hàng ngày, tàu Bạch Mai chở khoảng 500 y, bác sỹ, cán bộ công nhân viên Bệnh viện Bạch Mai từ Hà Nội đi Ninh Bình và ngược lại.

Công ty CP Vận tải Đường sắt thông tin, đoàn tàu Bạch Mai sau hơn 2 tháng khai thác đã trở thành cầu nối đưa cán bộ, y bác sĩ giữa Hà Nội và Ninh Bình, với sản lượng trên 500 lượt khách mỗi chuyến.

Mô hình không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại đúng giờ, an toàn mà còn góp phần giảm phương tiện cá nhân, tạo tiền đề để ngành Đường sắt nghiên cứu nhân rộng.

Theo Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt, đoàn tàu Bạch Mai (mã hiệu PL1 và PL2) rời ga Hà Nội lúc 6h15 hàng ngày, đón khách tại ga Giáp Bát và đến ga Phủ Lý lúc 7h22.

Từ ga Phủ Lý, y bác sĩ được bố trí xe trung chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, tạo thành một hành trình khép kín, hạn chế tác động của ùn tắc giao thông và giúp bảo đảm thời gian làm việc.

Không chỉ thuận lợi về thời gian, đoàn tàu Bạch Mai còn đáp ứng yêu cầu về an toàn và tiện nghi. Với thành phần 9 toa ghế ngồi mềm điều hòa, hành khách có thể nghỉ ngơi, ăn sáng hoặc tranh thủ xử lý công việc trong quá trình di chuyển, thay vì phải tự điều khiển phương tiện cá nhân trên quãng đường dài.

Trung bình hàng ngày có khoảng 500 y, bác sỹ, cán bộ công nhân viên Bệnh viện Bạch Mai sử dụng tàu Bạch Mai để di chuyển giữa Hà Nội- Ninh Bình

Hiệu quả của mô hình được thể hiện rõ qua sản lượng hành khách. Từ những ngày đầu còn bỡ ngỡ, lượng khách trên đoàn tàu tăng dần và hiện duy trì ổn định trên 500 lượt người mỗi chuyến. Trước nhu cầu ngày càng tăng, từ tháng 9, ngành Đường sắt đã nối thêm một toa xe 64 chỗ, nâng năng lực vận chuyển lên gần 1.300 hành khách mỗi ngày.

Đại diện Bệnh viện Bạch Mai cho biết: “Một trong những yếu tố quan trọng nhất của đoàn tàu là khả năng bảo đảm thời gian di chuyển ổn định. Đối với đội ngũ y tế, lịch khám, chữa bệnh được tổ chức theo từng khung giờ nên việc chủ động thời gian đi lại có ý nghĩa đặc biệt”.

Đáng chú ý, hiệu quả của đoàn tàu Bạch Mai không chỉ dừng ở việc phục vụ nhu cầu đi lại của cán bộ, y bác sĩ. Việc tổ chức một phương thức vận tải công cộng có lịch trình ổn định, kết nối trực tiếp với xe trung chuyển còn góp phần giảm nhu cầu sử dụng phương tiện cá nhân trên hành lang Hà Nội - Ninh Bình, qua đó giảm áp lực giao thông, nhất là trong các khung giờ cao điểm.

Từ kết quả bước đầu của đoàn tàu Bạch Mai và tàu công chức Hải Phòng, ngành Đường sắt có thêm cơ sở thực tiễn để nghiên cứu, hoàn thiện và từng bước nhân rộng mô hình “đoàn tàu chuyên biệt”.

Đây được xem là hướng đi phù hợp với yêu cầu đa dạng hóa sản phẩm vận tải hành khách, tổ chức các hành trình theo nhu cầu thực tế của từng nhóm khách hàng cố định như cán bộ, công chức, công nhân, người lao động, học sinh, sinh viên tại các địa phương.