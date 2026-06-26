Đôi tàu chuyên dụng chở y, bác sĩ từ Hà Nội đến Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 lăn bánh

ANTD.VN - Sáng nay 26/6, đôi tàu hỏa chuyên dụng mang số hiệu PL1 và PL2, đưa đón đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, viên chức và người lao động của bệnh viện Bạch Mai từ Hà Nội đi Phủ Lý- Ninh Bình đã chính thức lăn bánh.

Hàng ngày có trên 500 nhân viên y tế di chuyển bằng tàu hỏa giữa Hà Nội đến Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại Ninh Bình làm việc. Để vận chuyển khối lượng hành khách trên, ngành đường sắt lập đoàn tàu gồm 9 toa xe ghế ngồi mềm, được trang bị hệ thống điều hòa không khí.

Bên cạnh đó, ngành đường sắt còn cung cấp các suất ăn nhẹ kèm đồ uống như cà phê, trà hoặc nước ép trái cây… phục vụ nhu cầu của các y, bác sĩ trong thời gian di chuyển giữa 2 cơ sở.

Đôi tàu hoả chuyên dụng chở y, bác sĩ từ Hà Nội đến làm việc tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 đã lăn bánh vào sáng 26/6

Theo lịch trình, tàu sẽ hoạt động đều đặn từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. Chiều đi, tàu PL1 sẽ xuất phát tại ga Hà Nội lúc 6h15, đến ga Phủ Lý lúc 7h22. Chiều ngược lại, tàu PL2 sẽ xuất phát từ ga Phủ Lý lúc 17h20, về đến ga Hà Nội lúc 18h30. Xe trung chuyển được bố trí sẵn tại ga Phủ Lý để đưa đón hai chiều giữa nhà ga và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình.

Trong giai đoạn đầu vận hành, ngành đường sắt sẽ tăng cường nhân sự tại các nhà ga để phân luồng hành khách, đảm bảo an toàn tuyệt đối và tối ưu hóa thời gian di chuyển, giúp các chuyên gia y tế kịp thời thực hiện công tác chuyên môn tại cơ sở mới.

Phục vụ bữa ăn sáng trên tàu cho các y, bác sĩ

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình có quy mô lên tới 1.000 giường bệnh, được kỳ vọng sẽ giải quyết căn bản tình trạng quá tải cho cơ sở chính ở Hà Nội, đồng thời mang dịch vụ y tế kỹ thuật cao đến gần hơn với người dân khu vực Nam đồng bằng sông Hồng.

Sau thành công của mô hình “Tàu công chức” tại Hải Phòng, ngành đường sắt tiếp tục nhân rộng giải pháp giao thông thông minh này đến Ninh Bình bằng việc đưa vào khai thác đôi tàu PL1/PL2.

Đây được đánh giá là mô hình giao thông phát huy tối đa lợi thế của vận tải đường sắt. Không chỉ dừng lại ở việc phục vụ an sinh xã hội, mô hình này tạo ra quy trình di chuyển khép kín, an toàn và thuận tiện nhờ khả năng tiếp cận xuyên tâm vào sâu trong vùng lõi đô thị, góp phần giảm tải ùn tắc giao thông vào khung giờ cao điểm tại các thành phố lớn.

Trước đó, vào tháng 9/2025, ngành đường sắt đã thành lập đôi tàu HP15/HP16, tổ chức đưa đón cán bộ công chức thành phố Hải Phòng đi làm. Sau 9 tháng vận hành, kết nối bờ Tây và bờ Đông thành phố, đôi tàu đã trở thành phương tiện di chuyển tin cậy của cán bộ công chức đất Cảng. Tính đến nay, đã tổ chức gần 400 chuyến tàu an toàn, vận chuyển hơn 170.000 lượt khách với hệ số sử dụng chỗ đạt trên 90%.