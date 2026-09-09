Cảnh giác thủ đoạn giả danh giáo viên, nhà trường lừa đảo đầu năm học

ANTD.VN - Đầu năm học mới, phụ huynh cần nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn giả danh giáo viên, cán bộ nhà trường để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh minh họa có sự dụng AI

Theo khuyến cáo của cơ quan Công an, các đối tượng có thể thu thập thông tin học sinh, phụ huynh từ mạng xã hội, hội nhóm lớp rồi sử dụng số điện thoại, tài khoản mạng xã hội hoặc ứng dụng nhắn tin để tiếp cận.

Đối tượng thường giả danh giáo viên chủ nhiệm, cán bộ văn phòng, kế toán, sử dụng tên, hình ảnh giáo viên hoặc logo nhà trường để tạo lòng tin. Sau đó, chúng yêu cầu phụ huynh chuyển tiền đóng học phí, mua sách, đồng phục, bảo hiểm hoặc hoạt động ngoại khóa vào tài khoản cá nhân, quét mã QR; thậm chí yêu cầu cung cấp mã OTP, mật khẩu và thông tin ngân hàng.

Đáng chú ý, các đối tượng thường tạo tâm lý gấp gáp, thúc giục chuyển tiền ngay để tránh “mất quyền lợi” của học sinh.

Công an khuyến cáo phụ huynh không chuyển tiền khi chưa xác minh, đồng thời liên hệ trực tiếp với giáo viên hoặc nhà trường qua kênh chính thức. Tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin thẻ và giấy tờ cá nhân cho người lạ.