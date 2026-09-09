ANTD.VN - Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh yêu cầu với hai dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng phải cố gắng triển khai theo các mốc tiến độ đã đề ra. Riêng với dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, phải nỗ lực để khởi công dự án vào tháng 12/2027.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo và các Tổ giúp việc về tình hình thực hiện Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam và Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng diễn ra chiều qua 8/9, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh yêu cầu phấn đấu khởi công dự án đường sắt tốc độ cao Bắc- Nam vào tháng 12/2027.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Lê Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng cho biết, đối với Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, hiện Chủ đầu tư đã ký hợp đồng gói thầu Tư vấn hỗ trợ dự án; Tư vấn hỗ trợ dự án đã lập nhiệm vụ, dự toán, hồ sơ yêu cầu gói thầu lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (BCNCKT) dự án. Hiện đang triển khai các thủ tục lựa chọn các tư vấn giai đoạn chuẩn bị đầu tư như: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT; tư vấn giám sát khảo sát; tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Đối với Dự án đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, ngày 24/8/2026, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết số 40/2026/QH16 về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. Về tình hình triển khai, Dự án được chia thành các dự án thành phần, tiểu dự án; đến nay Dự án thành phần 1 (Đầu tư hạ tầng kết nối các ga trên tuyến và quảng trường ga) đã khởi công gói thầu XL01 gồm 5 vị trí ga ngày 19/12/2025.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu phấn đấu khởi công Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc- Nam vào tháng 12/2027 (ảnh Tạ Hải)

Ban QLDA Đường sắt đang triển khai thi công san lấp mặt bằng quảng trường tại 3 vị trí ga Lào Cai, Phú Thọ và Nam Hải Dương, còn 2 vị trí ga Bắc Hồng và Lương Tài do mặt bằng bàn giao nhỏ lẻ, xôi đỗ chưa đảm bảo công địa triển khai thi công đồng loạt.

Với tuyến kết nối và quảng trường của 15 ga còn lại hiện đang thực hiện khảo sát, thiết kế kỹ thuật, dự kiến hoàn thành để triển khai lựa chọn nhà thầu xây lắp, tổ chức thi công từ quý IV/2026…

Tuy nhiên, theo đánh giá của Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng, công tác GPMB tại 6 địa phương và 1 tiểu dự án di dời đường điện còn chậm, do tiến độ triển khai cắm cọc GPMB chậm, chủ đầu tư còn thận trọng trong triển khai.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Trần Hồng Minh ghi nhận những kết quả đạt được trong triển khai các dự án. Mặc dù công tác triển khai còn chậm chủ yếu do các nguyên nhân khách quan, nhưng với các dự án đường sắt quan trọng quốc gia, lần đầu triển khai tại Việt Nam, kết quả đạt được đến nay là tích cực.

Để thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu Ban QLDA Thăng Long, Ban QLDA Đường sắt xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai dự án, rõ hạng mục công việc, tiến độ từ công tác GPMB, tư vấn, khảo sát, thi công…; phân công nhiệm vụ cụ thể rõ người, rõ việc.

Đối với việc phân chia các gói thầu, bao gồm kết cấu hạ tầng đoạn tuyến, nhà ga, phương tiện, thiết bị, vật tư, cần nghiên cứu kĩ, trong đó lưu ý đảm bảo chủ trương về sử dụng sản phẩm, dịch vụ trong nước để kích thích sản xuất, nền kinh tế.

Cùng đó, triển khai các nhiệm vụ về khoa học công nghệ lĩnh vực đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị; đào tạo nhân lực. Riêng với đào tạo nguồn nhân lực, cần rà soát, xác định rõ nhu cầu từng trình độ, nghề nghiệp theo lộ trình, đảm bảo vừa đáp ứng nhân lực triển khai dự án và vận hành sau này, vừa đáp ứng nhu cầu phát triển đường sắt. Tuy nhiên tránh đào tạo dàn trải, dẫn đến dư thừa nhân lực sau này khi các dự án đã hoàn thành đầu tư.

"Đặc biệt đối với hai dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng phải cố gắng triển khai theo các mốc tiến độ đã đề ra. Riêng với dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, phải nỗ lực để khởi công dự án vào tháng 12/2027", lãnh đạo Bộ Xây dựng yêu cầu.