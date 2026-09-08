Thanh Dong Metropolis đón sóng phát triển Vành đai 4 – Vùng Thủ đô

ANTD.VN -Hà Nội đang bước vào giai đoạn mở rộng không gian đô thị theo hướng đa cực, trong đó các tuyến vành đai và hạ tầng liên vùng đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối Thủ đô với các trung tâm kinh tế phía Bắc.

Một trong những dự án đáng chú ý là Vành đai 4 – Vùng Thủ đô, tuyến đường dài khoảng 112,8 km, đi qua Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh, với tổng mức đầu tư 85.813 tỷ đồng. Tuyến được kỳ vọng tạo thêm không gian phát triển, tăng cường liên kết vùng và kết nối với các trục giao thông lớn như cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.

Hạ tầng mở rộng, không gian phát triển cũng mở rộng

Điểm đáng chú ý của Vành đai 4 không chỉ nằm ở quy mô đầu tư mà còn ở khả năng kết nối với hàng loạt tuyến giao thông chiến lược. Theo thông tin từ Hà Nội, tuyến có các nút giao với cao tốc Nội Bài – Lào Cai, Đại lộ Thăng Long, Quốc lộ 6, Pháp Vân – Cầu Giẽ, cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và cao tốc Nội Bài – Hạ Long.

Khi những tuyến đường lớn dần hoàn thiện, dòng người, hàng hóa và hoạt động thương mại có thêm nhiều hướng di chuyển, từ đó mở rộng không gian phát triển đô thị ra ngoài khu vực lõi trung tâm.

Đây cũng là lý do những khu đô thị nằm trên các hành lang kết nối liên vùng ngày càng được quan tâm, đặc biệt khi sở hữu đồng thời hạ tầng nội khu, tiện ích và khả năng kết nối với các trung tâm kinh tế lớn.

Thanh Dong Metropolis – đón đầu nhịp phát triển phía Nam Hải Dương

Phối cảnh tổng thể Thanh Dong Metropolis với hệ thống đường giao thông, khu ở, thương mại và không gian cảnh quan được quy hoạch đồng bộ.

Tại Hải Dương, Thanh Dong Metropolis nằm trong khu đô thị mới phía Nam thành phố, thuộc địa giới phường Thạch Khôi và xã Gia Lộc. Dự án được quy hoạch theo mô hình đô thị đồng bộ với các phân khu nhà ở, thương mại, dịch vụ và hệ thống tiện ích cảnh quan.

Vị trí của dự án trên trục Đại lộ Võ Nguyên Giáp, đồng thời có khả năng kết nối tới Quốc lộ 37 và cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, tạo điều kiện để khu đô thị tiếp cận các tuyến giao thông quan trọng của khu vực.

Trong dài hạn, khi mạng lưới giao thông liên vùng tiếp tục được đầu tư, giá trị của một khu đô thị không chỉ được quyết định bởi những gì nằm bên trong dự án, mà còn bởi khả năng kết nối với các trung tâm kinh tế, thương mại và dân cư xung quanh.

Từ “hạ tầng đi trước” đến cơ hội hình thành cực đô thị mới

Hạ tầng thường không tạo ra giá trị chỉ trong một ngày. Nhưng khi giao thông được cải thiện, khả năng tiếp cận tăng lên, dân cư và thương mại có thêm điều kiện phát triển, những khu vực nằm trên trục kết nối thuận lợi có thể hình thành những động lực tăng trưởng mới.

Với Thanh Dong Metropolis, lợi thế đáng chú ý nằm ở sự kết hợp giữa quy hoạch đô thị, hệ tiện ích nội khu và kết nối giao thông khu vực.

Trong bức tranh phát triển rộng hơn của vùng kinh tế Bắc Bộ, những dự án sở hữu vị trí kết nối tốt và được đầu tư đồng bộ như Thanh Dong Metropolis vì thế có thêm cơ sở để được quan tâm trong quá trình hình thành diện mạo đô thị mới phía Nam Hải Dương.

(Nguồn dữ liệu tham khảo thông tin: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; Sở Tài chính Hà Nội; Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội; thông tin giới thiệu dự án Thanh Dong Metropolis.)