Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khu dân cư ngõ sâu trên 200m

ANTD.VN - Hưởng ứng 25 năm "Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ" (4/10/2001 - 4/10/2026), UBND xã Ứng Thiên, Hà Nội đã tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) tại khu dân cư thôn Thanh Hoa.

Dự và chỉ đạo buổi diễn tập có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Ứng Thiên; đại diện lãnh đạo Công an xã, Trạm y tế xã, Đội CC&CNCH Khu vực số 36, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH- Công an TP Hà Nội, đội dân phòng và đông đảo quần chúng nhân dân trên địa bàn thôn Thanh Hoa.

Lực lượng Y tế di chuyển người bị nạn

Công an xã Ứng Thiên di chuyển tài sản

Tình huống giả định sát thực tế khu dân cư ngõ hẹp

Điểm đặc biệt của buổi diễn tập lần này là tình huống giả định xảy ra cháy tại nhà dân có kết hợp kinh doanh đồ gia dụng nằm trong khu vực ngõ sâu trên 200m - đặc thù địa hình xe chữa cháy chuyên dụng không thể trực tiếp tiếp cận.

Theo tình huống giả định: Vào hồi 15h ngày 1-10-2026, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại hộ gia đình ông Nguyễn Văn A (thôn Thanh Hoa) với diện tích ban đầu khoảng 10m². Đám cháy nhanh chóng phát triển, lan sang các vật dụng dễ cháy xung quanh, tỏa ra lượng lớn khói đen bao trùm toàn bộ ngôi nhà. Thời điểm này, có 1 người dân do hoảng loạn đã bị mắc kẹt bên trong, nguy cơ đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản.

Ngay khi phát hiện sự cố, người dân xung quanh đã lập tức gõ kẻng báo động, hô hoán toàn thể khu dân cư; đồng thời nhanh chóng gọi điện báo cháy cho Công an xã Ứng Thiên, Đội CC&CNCH Khu vực số 36 qua tổng đài 114 và thông báo cho Điện lực huyện Ứng Hòa để cắt điện khu vực.

Lực lượng PCCC tại chỗ gồm Đội Dân phòng, Tổ liên gia PCCC lập tức triển khai sử dụng bình chữa cháy xách tay, dụng cụ phá dỡ được trang bị tại Điểm chữa cháy công cộng và nhà dân xung quanh để khống chế ban đầu, ngăn cháy lan và tìm kiếm cứu người.

Chỉ ít phút sau, lực lượng Công an xã Ứng Thiên cùng Y tế xã và Đội Cảnh sát CC&CNCH khu vực số 36 có mặt tại hiện trường. Lực lượng Y tế phối hợp với Dân phòng khẩn trương dùng cáng di chuyển người bị nạn ra khu vực an toàn để sơ cứu ban đầu. Các chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH triển khai xe chữa cháy, máy bơm chữa cháy áp lực cao kéo vòi vào sâu trong ngõ hẹp, dập tắt hoàn toàn ngọn lửa.

CBCS Đội CC&CNCH Khu vực số 36 sử dụng lăng vòi chữa cháy

Nâng cao năng lực "4 tại chỗ" trong công tác PCCC

Phát biểu kết luận buổi diễn tập, đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã Ứng Thiên nhấn mạnh: Buổi diễn tập có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng sinh tồn và xử lý sự cố của nhân dân đối với loại hình nhà ở trong ngõ sâu, hẹp. Đồng thời, giúp nâng cao năng lực chỉ huy, khả năng sẵn sàng chiến đấu và tính phối hợp nhịp nhàng giữa lực lượng Cảnh sát PCCC chuyên nghiệp với lực lượng dân phòng, y tế và nhân dân theo phương châm "4 tại chỗ".

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn- Phó Chủ tịch UBND xã Ứng Thiên phát biểu kết luận buổi diễn tập

Sau buổi thực tập, Ban Chỉ đạo diễn tập xã Ứng Thiên cùng đại diện Đội CC&CNCH Khu vực số 36 đã tổ chức họp rút kinh nghiệm, đánh giá cao tinh thần chủ động, chuẩn bị chu đáo và thao tác kỹ thuật nhuần nhuyễn của các lực lượng tham gia. Buổi diễn tập diễn ra an toàn tuyệt đối về người và phương tiện, đạt mục đích, yêu cầu đề ra.