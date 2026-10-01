Đồng hành cùng cơ sở, doanh nghiệp trong thực hiện quy định mới về PCCC

ANTD.VN - Ngày 24/9, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 17 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP ngày 18/5/2026 của Chính phủ trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho đại diện các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn các phường Đông Ngạc, Thượng Cát và Tây Tựu, Hà Nội.

UBND, Công an và các chủ đầu tư, người đứng đầu cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn tham dự hội nghị

Hội nghị diễn ra tại Hội trường UBND phường Tây Tựu với sự tham dự của Ban Chỉ huy, cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 17; đại diện lãnh đạo UBND, Công an, các phòng, ban cùng chủ đầu tư, người đứng đầu các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn 3 phường.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt những nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP của Chính phủ; Công văn số 3038/C07-P3,P4 ngày 28/8/2026 của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH về triển khai thực hiện Kế hoạch số 118/KH-C07-P4 ngày 18/8/2026 về tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn triển khai Nghị quyết trong lĩnh vực PCCC và CNCH.

Nội dung trọng tâm được trao đổi tại hội nghị là các quy định về phân cấp, phân quyền; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực PCCC và CNCH. Qua đó, giúp các cơ sở, doanh nghiệp nắm rõ những điểm mới, xác định đúng trách nhiệm trong quá trình tổ chức hoạt động, thực hiện các quy định về an toàn PCCC.

Trung tá Ngô Việt Dũng – Phó Đội trưởng Đội CC&CNCH khu vực số 17 triển khai Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP ngày 18/5/2026 của Chính phủ

Phát biểu tại hội nghị, Trung tá Ngô Việt Dũng, Phó Đội trưởng Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 17 nhấn mạnh, việc tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn nhằm phổ biến sâu rộng các quy định, chính sách mới đến chủ đầu tư, người đứng đầu cơ sở, doanh nghiệp; đồng thời kịp thời nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực thi pháp luật.

Không chỉ tập trung phổ biến quy định, hội nghị còn là dịp để lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trực tiếp trao đổi, hướng dẫn các cơ sở, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện. Qua đó, góp phần đưa những quy định mới vào thực tiễn, bảo đảm thống nhất, thuận lợi, đúng quy định.

Đối với cán bộ thực hiện nhiệm vụ tham mưu UBND các phường trong công tác kiểm tra PCCC, việc được cập nhật, hướng dẫn đầy đủ các quy định mới cũng góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Thông qua hội nghị, tinh thần cải cách hành chính, đồng hành cùng doanh nghiệp tiếp tục được lan tỏa trong công tác quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH. Khi chủ đầu tư, người đứng đầu cơ sở hiểu đúng quy định, xác định rõ trách nhiệm và chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, nguy cơ cháy, nổ được kiểm soát ngay từ cơ sở.

Đây cũng là một trong những giải pháp thiết thực góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước, doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn các phường Đông Ngạc, Thượng Cát, Tây Tựu.