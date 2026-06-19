Đáp án mở cho câu hỏi gây tranh cãi 'Làm thế nào để có những Steve Jobs Việt Nam?'

ANTD.VN - Bộ GD-ĐT vừa công bố đáp án và hướng dẫn chấm thi cho môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 với sự quan tâm đặc biệt với câu hỏi 'Làm thế nào để có những Steve Jobs Việt Nam?'

Bộ GD-ĐT Đưa ra đáp án mở cho câu hỏi nghị luận xã hội đề Ngữ văn thi tốt nghiệp THPT 2026

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, đề Ngữ văn nhận được nhiều quan tâm của dư luận khi đưa ra câu nghị luận xã hội: Nước Mỹ có Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Elon Musk,... với những phát minh công nghệ góp phần làm thay đổi thế giới. Từ gợi dẫn trên, với tư cách người trẻ, anh/chị hãy viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) trả lời câu hỏi: Làm thế nào để có những "Steve Jobs Việt Nam"?.

Ngày 19-6, Bộ GD-ĐT đã công bố đáp án với câu hỏi này theo hướng mở.

Đoạn văn đáp ứng được các yêu cầu sau:

a. Yêu cầu chung (0,5 điểm)

-Xác định đúng vấn đề nghị luận; bảo đảm yêu cầu về hình thức, ngôn ngữ, dung lượng và sử dụng bằng chứng.



- Xác định đúng vấn đề nghị luận: từ góc nhìn của người trẻ, đề xuất các giải pháp để Việt Nam có những nhà phát minh công nghệ mang tầm vóc thế giới.

- Cách trình bày: có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, phối hợp,...

- Dung lượng đoạn văn: khoảng 200 chữ.

- Bằng chứng: thực tế đời sống và trải nghiệm cá nhân.

b. Yêu cầu cụ thể (1,5 điểm)

Thí sinh triển khai đoạn văn theo trình tự hợp lý và sử dụng đúng các kỹ năng nghị luận.

Ý 1) Về phía cá nhân:

+ Ý 1.1) Nhận thức: Cần có tư duy đột phá, có khát vọng lớn, không ngại thất bại,...

+ Ý 1.2) Thái độ: Có lòng tự tôn dân tộc, muốn cống hiến cho đất nước và nhân loại,...

+ Ý 1.3) Hành động: Học hỏi, nâng cao năng lực số, ngoại ngữ,...; phát triển công nghệ để giải quyết các vấn đề của đất nước và thế giới (dù làm việc trong nước hay nước ngoài); xây dựng đội ngũ những người trẻ có cùng chí hướng;...

Ý 2) Về phía xã hội:

+ Ý 2.1) Giáo dục: Xây dựng nền giáo dục khai phóng, sáng tạo,...

+ Ý 2.2) Chính sách: Có cơ chế thu hút, sử dụng nhân tài; hỗ trợ khởi nghiệp; đầu tư cho nghiên cứu khoa học cơ bản;...

+ Ý 2.3) Quan điểm của xã hội: Ủng hộ tư duy độc lập, tôn trọng sự khác biệt, chấp nhận cho người trẻ thử nghiệm và thất bại;...

Nhiều giáo viên đánh giá đây là đáp án mở, học sinh hoàn toàn có thể đưa ra các giải pháp theo hiểu biết và quan điểm của mình mà vẫn được tính điểm.