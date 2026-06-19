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Những khoảnh khắc ấn tượng tại Hội thi “Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi”

Lam Thanh

ANTD.VN - Với những tiểu phẩm được dàn dựng công phu, các màn xử lý tình huống sát thực tiễn cùng phần thể hiện đầy tự tin của các đội thi, vòng chung kết Hội thi “Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi” thành phố Hà Nội lần thứ I năm 2026 đã mang đến nhiều hình ảnh sôi nổi, hấp dẫn. Mỗi khoảnh khắc không chỉ phản ánh bản lĩnh, kỹ năng và tinh thần trách nhiệm của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở mà còn lan tỏa hình ảnh gần dân, tận tụy, góp phần giữ gìn bình yên từ địa bàn cơ sở.

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