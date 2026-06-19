Bổ nhiệm Trung tá Đỗ Trần Quân giữ chức vụ Phó trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP chủ trì hội nghị. ​

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP chúc mừng Trung tá Đỗ Trần Quân được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô.

Tại hội nghị, Thượng tá Hoàng Trọng Chung, Phó trưởng Phòng Tổ chức cán bộ đã công bố Quyết định của Giám đốc CATP Hà Nội về việc bổ nhiệm có thời hạn Trung tá Đỗ Trần Quân (sinh năm 1982), Trưởng ban Thư ký biên tập, giữ chức vụ Phó trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô.

Thay mặt lãnh đạo CATP Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố đã trao quyết định và chúc mừng đồng chí Đỗ Trần Quân cùng tập thể đơn vị.

Giao nhiệm vụ cho tân Phó trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền khẳng định việc bổ nhiệm đồng chí Đỗ Trần Quân thể hiện sự quan tâm sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP đối với công tác kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy tại chỗ của An ninh Thủ đô.

Xuất phát từ yêu cầu công tác đặc thù của An ninh Thủ đô, quy trình chọn lọc nhân sự đã diễn ra chặt chẽ, khách quan và đạt được sự đồng thuận, tín nhiệm cao từ tập thể tòa soạn.

Chia sẻ tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo CATP với tờ báo có bề dày lịch sử, uy tín, đồng chí Phó Giám đốc CATP yêu cầu Trung tá Đỗ Trần Quân trên cương vị mới tiếp tục phát huy năng lực chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn; không ngừng học tập, nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực chỉ huy, cùng tập thể cấp ủy, Ban biên tập giữ vững mối quan hệ đoàn kết nội bộ để đưa đơn vị ngày càng phát triển.

"Báo An ninh Thủ đô từ trước đến nay luôn là một đơn vị rất đặc thù. Khi có bất kỳ vấn đề gì xảy ra, Ban biên tập và các phóng viên đã, đang và sẽ là lá chắn, phân tích và đưa lại những thông tin chính xác nhất dưới góc độ cán bộ chiến sĩ Công an thành phố", đồng chí Phó Giám đốc CATP nhấn mạnh và yêu cầu Ban Biên tập An ninh Thủ đô khẩn trương nghiên cứu, phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ để tiếp tục kiện toàn các chức danh chỉ huy, chăm lo cho thế hệ kế cận để anh em chiến sĩ, phóng viên yên tâm tác nghiệp, cống hiến.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền - Phó Giám đốc CATP chúc mừng tập thể An ninh Thủ đô

Cấp ủy, Ban Biên tập An ninh Thủ đô chúc mừng Trung tá Đỗ Trần Quân

Đón nhận trọng trách, Trung tá Đỗ Trần Quân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự tin tưởng của Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP; cá nhân đồng chí Giám đốc CATP và đồng chí Phó Giám đốc chủ trì hội nghị.

Tân Phó trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô cũng gửi lời tri ân đến các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm, đương nhiệm cùng toàn thể anh chị em tòa soạn đã đồng hành, sát cánh trong hơn 22 năm qua.

Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục truyền thông CAND, Tổng Biên tập Báo CAND chúc mừng tân Phó Trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô Đỗ Trần Quân

Tân Phó trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô hứa sẽ đem toàn bộ tâm huyết, sự quyết tâm cao nhất, cùng tập thể Ban biên tập và cán bộ chiến sĩ, phóng viên, người lao động đoàn kết, đồng lòng giữ vững và phát triển thương hiệu An ninh Thủ đô ngày càng vững mạnh, xứng đáng với sự tin cậy của lực lượng và niềm tin của bạn đọc.