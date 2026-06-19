ANTD.VN - Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk tổ chức tập huấn “Nâng cao năng lực cộng đồng trong thực hành đánh giá rủi ro thiên tai và đảm bảo dinh dưỡng khẩn cấp” tại tỉnh Đắk Lắk.

Ông Nguyễn Huỳnh Quang - Phó Trưởng phòng Quản lý rủi ro thiên tai cộng đồng và truyền thông - Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai phát biểu khai mạc tại lớp tập huấn

Buổi tập huấn hết sức có ý nghĩa đối với địa phương thường xuyên phải đối diện với các rủi ro thiên tai khu vực miền Trung Tây Nguyên như tỉnh Đắk Lắk. Theo thống kê, năm 2025, thiên tai đã gây thiệt hại cho tỉnh hơn 12.000 tỉ đồng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân và cơ sở hạ tầng.

Do vậy, nội dung tập huấn tập trung về hướng dẫn thực hành đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; nhận diện các yếu tố dễ bị tổn thương, xác định rủi ro thiên tai; xây dựng bản đồ rủi ro; đề xuất các giải pháp phòng chống thiên tai phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Bên cạnh đó, các học viên cũng sẽ được trao đổi, chia sẻ những kiến thức cơ bản về chuẩn bị và bảo đảm dinh dưỡng cho người dân, đặc biệt là trẻ em và các nhóm dễ bị tổn thương trong quá trình ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai; hướng dẫn thực hành kỹ năng sơ cấp cứu cơ bản.

Ông Nguyễn Huỳnh Quang, Phó Trưởng Phòng Quản lý rủi ro thiên tai cộng đồng và Truyền thông (Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai) cho biết, năm 2025, nhiều trận mưa lớn, lũ lụt, lũ quét, ngập lụt đều vượt xa các kịch bản và số liệu quan trắc trong quá khứ.

Mức độ cực đoan của thiên tai đang gia tăng và việc dự báo chính xác thời gian, địa điểm cũng như mức độ tác động ngày càng trở nên khó khăn hơn. Chính vì vậy, công tác phòng, chống thiên tai tại cộng đồng cần chuyển từ bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa, và đặc biệt là có sự tham gia của người dân là cần thiết.

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