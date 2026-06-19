Tăng cường hợp tác giữa Công an Hà Nội và doanh nghiệp công nghệ an ninh Thổ Nhĩ Kỳ

Cùng dự tiếp đoàn có lãnh đạo các Phòng chức năng của Công an thành phố...

Phát biểu mở đầu buổi làm việc, Thiếu tướng Lê Văn Tuân nêu rõ: Trong bối cảnh hiện nay, lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam đặc biệt quan tâm chỉ đạo thúc đẩy tiềm lực công nghiệp an ninh, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Với đặc thù là Thủ đô, chức năng, nhiệm vụ của CATP bao gồm bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, nơi diễn ra nhiều kỳ cuộc, sự kiện chính trị, văn hóa, ngoại giao quan trọng; thường xuyên tổ chức tiếp đón các đoàn nguyên thủ, lãnh đạo các nước; là nơi đặt trụ sở các cơ quan Trung ương cũng như 81 Đại sứ quán các quốc gia trên thế giới. CATP Hà Nội là lực lượng trực tiếp tham gia, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho các sự kiện trên, không để ra sơ suất dù là nhỏ nhất.

Thiếu tướng Lê Văn Tuân phát biểu tại buổi làm việc

Bên cạnh đó, Thủ đô Hà Nội đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, với những nhiệm vụ mới, chưa từng có tiền lệ. CATP Hà Nội cũng vinh dự đảm nhận vai trò Cơ quan Thường trực phục vụ Đề án xây dựng đô thị Hà Nội thông minh; trực tiếp tham mưu, triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số của Thành phố.

‘’Để hoàn thành các nội dung được giao, CATP Hà Nội hiện đang tích cực triển khai Đề án xây dựng lực lượng Công an Thủ đô chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới trên địa bàn Thủ đô. Vì vậy, CATP quan tâm đến việc đầu tư trang, thiết bị, cơ sở vật chất theo hướng thông minh, hiện đại, nâng cao trình độ, năng lực chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ, đáp ứng tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô. Việc các doanh nghiệp uy tín của Thổ Nhĩ Kỳ đến thăm, giới thiệu sản phẩm, giải pháp công nghệ chính là cơ hội các đơn vị thuộc CATP Hà Nội được giới thiệu những công nghệ tiên tiến, đồng thời hai bên có thể kết nối, nắm bắt được nhu cầu của nhau và mở ra triển vọng hợp tác trong tương lai”, Thiếu tướng Lê Văn Tuân nhấn mạnh.

Tiến sĩ Almet Osmangoglu, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Đầu tư ICT và Tập đoàn quốc phòng ICT tại buổi làm việc với Công an Hà Nội

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Farid Huseynov, Giám đốc khu vực tập đoàn ANVI Group - Thổ Nhĩ Kỳ cảm ơn sự đón tiếp thịnh tình của CATP Hà Nội. Đoàn đánh giá cao vai trò và những nỗ lực của Công an Thành phố Hà Nội trong việc ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác bảo đảm an ninh, trật tự, cũng như định hướng hiện đại hóa lực lượng trong thời gian tới. Trong khuôn khổ buổi làm việc, đoàn giới thiệu Tập đoàn ICT - một trong những doanh nghiệp công nghệ hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ trong lĩnh vực chuyển đổi số, an ninh tích hợp và quản lý thông minh. Bên cạnh đó, ICT cũng phát triển các hệ thống mô phỏng, huấn luyện tác chiến và đào tạo kỹ năng sử dụng vũ khí, phục vụ hiệu quả cho các lực lượng thực thi pháp luật và quốc phòng.

Dưới sự điều hành của Thiếu tướng Lê Văn Tuân, các phòng chức năng của CATP đã trao đổi với đoàn Thổ Nhĩ Kỳ về tính chính xác của các tính năng, vấn đề an toàn thông tin, giải pháp đã triển khai mang lại hiệu quả nhất trong công tác đảm bảo ANTT...

Thiếu tướng Lê Văn Tuân tặng quà lưu niệm đoàn doanh nghiệp, công nghệ an ninh Thổ Nhĩ Kỳ

Đoàn doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ tặng quà lưu niệm Công an TP Hà Nội.

Đoàn Công an TP Hà Nội và đoàn Doanh nghiệp, công nghệ an ninh Thổ Nhĩ Kỳ chụp ảnh lưu niệm.

Cảm ơn đoàn Doanh nghiệp, công nghệ an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã dành thời gian đến thăm và làm việc với Công an Hà Nội, Thiếu tướng Lê Văn Tuân khẳng định các giải pháp của Tập đoàn Smart ICT có ý nghĩa rất thiết thực, Ban Giám đốc sẽ chỉ đạo các phòng chức năng nghiên cứu, hợp tác triển khai. Thiếu tướng Lê Văn Tuân bày tỏ tin tưởng với sự quan tâm của Bộ Công an Việt Nam, sự hỗ trợ của Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ và nỗ lực của các cơ quan, doanh nghiệp liên quan, quan hệ hợp tác giữa CATP Hà Nội và các đơn vị trực thuộc Bộ Công an Việt Nam với các đối tác Thổ Nhĩ Kỳ nói riêng sẽ tiếp tục phát triển ngày càng hiệu quả, thực chất và bền vững trong thời gian tới.

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