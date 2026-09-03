Đâm thấu bụng bảo vệ trông giữ xe sau khi xui khách không trả tiền

ANTD.VN - Bảo vệ trông giữ ô tô đến thu tiền, Đông nói không phải trả dẫn đến lời qua tiếng lại. Bị can sau đó phóng xe máy ra chợ mua liền 2 con dao, rồi quay lại đâm đối phương…

Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Phạm Anh Đông (SN 1980, trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội) về tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khi quân dụng”. Đông là đối tượng đã dùng hung khí đâm bảo vệ trông xe tại khu vực Đội đăng ký xe – Phòng Cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội.

Theo cáo trạng, Phạm Anh Đông không có nghề nghiệp ổn định, từng bị xử phạt hành chính về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” vào năm 2006 và “Cố ý gây thương tích” vào năm 2015.

Ảnh minh họa.

Hàng ngày, bị can thường đến khu vực Đội đăng ký xe – Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội ở địa chỉ số 2 phố Nguyễn Khuyến (Hà Đông, Hà Nội) để để ép biển số, cà số khung, số máy cho khách có nhu cầu.

Cùng khu vực này, các anh Nguyễn Thanh Tùng (SN 1977, trú tại phường Giảng Võ, Hà Nội) và Ngô Doãn Quảng (SN 2001, trú tại xã Xuân Hưng, tỉnh Ninh Bình) là bảo vệ của Công ty TNHH Tân Hồng Anh làm nhiệm vụ bảo vệ trông xe trên đoạn đường trước cửa Đội Đăng ký xe.

Khoảng 14h ngày 15-4-2025, có một xe ô tô Fortuner màu đen (không xác định được Biển kiểm soát) đi đến đỗ ở khu vực để xe rồi ra chỗ Phạm Anh Đông để ép biển số, cà số khung, số máy.

Anh Tùng đến để thu phí đỗ xe nhưng Đông bảo khách đỗ xe không mất tiền nên giữa Đông và anh Tùng xảy ra mâu thuẫn cãi chửi nhau. Anh Tùng tát một cái vào mặt Đông. Bị cankhông nói gì rồi quay lại lấy xe máy đi đến chợ Hà Đông mua 2 con dao chọc tiết lợn rồi quay lại số 2 Nguyễn Khuyến tìm anh Tùng và cầm dao đâm vào vùng bụng anh này.

Anh Tùng bỏ chạy thì Đông tiếp tục cầm dao đuổi theo nhưng không đuổi được. Bị can sau đó quay lại lấy xe máy, tay vẫn cầm 2 con dao tiếp tục đuổi theo anh Quảng để đâm tiếp nhưng không đuổi được. Lúc này, lực lượng công an đến nơi khống chế, bắt giữ Đông và thu 2 con dao hung khí.

Anh Tùng được mọi người xung quanh đưa đi cấp cứu kịp thời nên không bị ảnh hưởng đến tính mạng. Giám định thương tích cho thấy, bị hại bị tổn thương mạc treo đại tràng ngang, rách thanh mạc cơ đại tràng ngang, tỷ lệ tổn hại sức khỏe là 38%.

Kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an thành phố Hà Nội xác định, 2 con dao bị can Phạm Anh Đông dùng để gây án thuộc Danh mục dao có tính sát thương cao ban hành kèm theo Thông tư 75/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Do vậy, Đông bị truy tố thêm tội “Sử dụng trái phép vũ khi quân dụng”.

Tại giai đoạn điều tra, mẹ bị can cung cấp thông tin Đông có tiền sử mắc bệnh liên quan tâm thần, thần kinh. Tuy nhiên, giám định pháp y tâm thần kết luận bị can đủ khả năng nhận thức nhưng hạn chế khả năng điều khiển hành vi trước, trong và sau khi thực hiện hành vi phạm tội.

Quá trình giải quyết vụ án, gia đình bị can Phạm Anh Đông đã tự nguyện bồi thường cho anh Tùng 140 triệu đồng. Anh Tùng đã nhận tiền và không có yêu cầu bồi thường dân sự đối với bị can.