Đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh, an toàn

Thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh, Công an xã Ô Diên đã chủ động phối hợp các lực lượng chức năng, trong đó chủ công là lực lượng Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, an toàn trên địa bàn.

Lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa vi phạm (ảnh minh họa)

Cụ thể hóa tinh thần đó, khoảng 16h ngày 8-9, tổ công tác Công an xã Ô Diên phối hợp cùng tổ công tác Đội Quản lý thị trường số 20 kiểm tra hộ kinh doanh của ông Nguyễn T. B. (SN 1984), tại thôn Hạ Hội, xã Ô Diên.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hộ kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, với mặt hàng vi phạm là rượu. Tổ công tác liên ngành đã lập hồ sơ, hoàn thiện thủ tục xử lý theo quy định; mức xử phạt dự kiến 1,5 triệu đồng.

Tiếp đó, ngày 11-9-2026, tổ công tác Công an xã Ô Diên phối hợp Đội Quản lý thị trường số 20 và cán bộ chuyên trách Ủy ban nhân dân xã tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh trên địa bàn.

Tại Kiều Linh Quán, Làng nghề Tân Hội, cơ sở do ông Đ.X.L (sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú cụm 11, Tân Hội) làm chủ, lực lượng chức năng xác định vi phạm quy định về thực hiện sổ kiểm thực ba bước trong bảo đảm an toàn thực phẩm. Lực lượng liên ngành đã lập biên bản và đề xuất cấp có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở.

Trao đổi với phóng viên An ninh Thủ đô, đại diện Đội Quản lý thị trường số 20 cho biết, từ những vụ việc nêu trên, cơ quan chức năng đề nghị các hộ kinh doanh chủ động rà soát nguồn hàng, chứng từ, điều kiện kinh doanh; các cơ sở ăn uống thực hiện đầy đủ, thực chất quy trình bảo đảm an toàn thực phẩm. Công tác kiểm tra, giám sát sẽ tiếp tục được tăng cường, góp phần bảo vệ sức khỏe, quyền lợi người tiêu dùng và xây dựng môi trường kinh doanh an toàn, văn minh, minh bạch.

"Hiểu và chấp hành tốt các quy định của pháp luật chính là góp phần đem lại sự lành mạnh của thị trường cũng như củng cố niềm tin của người tiêu dùng. Và ngược lại, chỉ một hành vi vi phạm tuy nhỏ nếu mang tính cố ý, cũng chính là các tổ chức, cá nhân tự đưa mình vào thế khó", đại diện đội Quản lý thị trường số 20 nhìn nhận.