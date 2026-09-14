Chuyển cơ quan điều tra 15 vụ vi phạm hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

ANTD.VN -Thông tin với PV ANTĐ ngày 14-9, chỉ huy Đội Quản lý thị trường số 14 – Chi cục Quản lý thị trường TP. Hà Nội cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã chuyển hồ sơ đến Cơ quan điều tra 15 vụ vi phạm hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Theo chỉ huy Đội QLTT số 14, trên thị trường, đặc biệt tại các thành phố lớn như Hà Nội vẫn xuất hiện nhiều loại hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đặc biệt tại các tuyến phố kinh doanh sầm uất, kho bãi ngoại thành, các căn hộ chung cư, trên không gian mạng và các sàn thương mại điện tử. Các mặt hàng giả và hàng vi phạm sở hữu trí tuệ tập trung vào lĩnh vực thời trang, đồ gia dụng, mỹ phẩm, sách, phụ kiện điện thoại, linh kiện ô tô và hàng tiêu dùng hàng ngày.

Tang vật vụ việc có dấu hiệu xâm phạm sở hữu trí tuệ, nhãn mác bị Đội QLTT số 14 phối hợp xử lý

Các thủ đoạn ngày càng tinh xảo, như sử dụng công nghệ in 3D để làm giả mạo nhãn hàng hoá, người tiêu dùng và cơ quan chức năng khó phân biệt với nhãn hàng hoá thật. Các đối tượng sử dụng hình thức livestream bán hàng, kho hàng đặt xen kẽ trong khu dân cư, ngõ nhỏ, giao hàng nhanh, thu tiền hộ (COD) để né tránh kiểm tra…

“Từ đầu năm đến nay, Đội Quản lý thị trường số 14 đã nghiêm túc và sát sao thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước, Sở Công Thương và Chi cục Quản lý thị trường Thành phố Hà Nội. Đội luôn tập trung bám sát kế hoạch của Chi cục Quản lý thị trường Thành phố Hà Nội, nắm bắt tình hình thực tế và diễn biến hoạt động kinh doanh trên địa bàn, phân công trách nhiệm cho các tổ công tác cụ thể để kiểm tra, xử lý có hiệu quả”, chỉ huy Đội QLTT 14 nêu rõ và cho biết, đơn vị đã kiểm tra tổng cộng 216 vụ việc; xử lý 205 vụ; tổng thu ngân sách nhà nước trên 6,4 tỷ đồng.

Trong đó, tổng số vụ việc kiểm tra về hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là 133 vụ; tổng số tiền xử phạt về hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là trên 2 tỷ đồng; tổng trị giá hàng hóa vi phạm buộc tiêu huỷ giá hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên 8,5 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tổng số vụ việc Đội QLTT số 14 chuyển cơ quan công an điều tra là 15 vụ, thì tất cả đều về hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.