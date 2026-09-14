Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội để trục lợi chính sách

ANTD.VN -Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ vừa phát hiện 2 vụ việc có dấu hiệu lợi dụng chính sách trên thông qua hồ sơ đăng ký xét duyệt mua nhà ở xã hội tại Khu nhà ở xã hội 11 tầng thuộc Dự án Khu nhà ở đô thị.

Cơ quan điều tra khám xét nơi làm việc của các đối tượng

Cơ quan Công an tiến hành khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư HM Việt Nam (dấu X)

Cơ quan Công an tiến hành khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Đàm Đình Mạnh, Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng CTT (dấu X)

Cơ quan Công an tiến hành khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Nguyễn Thị Hương, Kế toán Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Duy Mạnh (dấu X)

Các đối tượng đã làm giả các bộ hồ sơ gồm giấy tờ: Giấy xác nhận đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội, Giấy xác nhận điều kiện thu nhập và hợp đồng lao động của các công ty trong khu công nghiệp, để trục lợi chính sách nhằm mua, sở hữu được nhà ở xã hội và thu lời bất chính từ những người mua.

Lợi dụng chính sách của Nhà nước trong việc hỗ trợ người dân mua nhà ở xã hội, Nguyễn Văn Hiếu (SN 1978, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư HM Việt Nam, địa chỉ phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ) và Trần Trọng Đức (SN 1979, Giám đốc Công ty TNHH Đức Nhật Vina, địa chỉ phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ) đã làm giả nhiều tài liệu trong 2 bộ hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội.

Phạm Thị Thủy (SN 1991; trú tại phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ) là nhân viên môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh đã câu kết Đàm Đình Mạnh (SN 1991, Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng CTT, địa chỉ phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ) và Nguyễn Thị Hương (SN 1988, Kế toán Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Duy Mạnh, địa chỉ phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ) để làm giả nhiều tài liệu trong 10 bộ hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội.

Căn cứ tài liệu thu thập, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội “Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức”; tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.