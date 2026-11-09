Đại biểu Quốc hội đề xuất ngày 27 tháng 7 hàng năm được nghỉ hưởng nguyên lương

Tham gia thảo luận về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm, đại biểu Nguyễn Sỹ Hội (đoàn Nghệ An) cho biết, Điều 29 Luật Bình đẳng giới quy định về trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Khoản 1 điều này có nội dung ‘tham gia xây dựng phản biện xã hội đối với chính sách pháp luật và tham gia quản lý nhà nước về bình đẳng giới theo quy định của pháp luật’. Theo đại biểu, tham gia xây dựng, phản biện xã hội chính sách pháp luật thì đúng chức năng; còn 'tham gia quản lý nhà nước về bình đẳng giới' thì cần nghiên cứu. Vì Hiến pháp, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật Tổ chức Chính phủ không có nội dung Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có chức năng quản lý nhà nước. Có thể sau sáp nhập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị có thêm nhiệm vụ đó, nhưng nếu có thêm chức năng quản lý nhà nước thì dự luật cần có những điều khoản để có cơ sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước.

Nội dung thứ hai đại biểu cho ý kiến là Điều 112 Bộ luật Lao động. Theo đại biểu, dự thảo luật quy định hằng năm người lao động được nghỉ nguyên lương 11 ngày, nay bổ sung thêm ngày 24 tháng 11 (Ngày Văn hóa Việt Nam) nâng tổng số ngày người lao động được nghỉ là 12 ngày. Đại biểu đề nghị Quốc hội thêm vào Luật ngày 27 tháng 7 (Ngày Thương binh - Liệt sĩ) hằng năm người lao động được nghỉ nguyên lương vì các lý do:

Một là, hiện nay đất nước ta đã có nhiều đổi mới, kinh tế - xã hội phát triển. Đảng, Nhà nước rất quan tâm đến an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, nhất là quan tâm đến người có công.

Đại biểu Nguyễn Sỹ Hội (đoàn Nghệ An) phát biểu

Hai là, cứ đến dịp 27 tháng 7 hằng năm (Ngày Thương binh - Liệt sĩ), công tác tuyên truyền, giáo dục được chú trọng; các tổ chức đoàn thể từ Trung ương đến địa phương có nhiều hoạt động thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh, tổ chức tu sửa, thắp hương, thắp nến tri ân tại các nghĩa trang, đài tưởng niệm liệt sĩ, thể hiện đạo lý 'uống nước nhớ nguồn' của dân tộc ta.

Ba là, qua gặp gỡ, tiếp xúc với gia đình người có công, các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, cựu dân công hỏa tuyến và nhân dân nơi công tác, nhiều cử tri, nhân dân có tâm tư, nguyện vọng Quốc hội bổ sung ngày 27 tháng 7 người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương…

Theo đại biểu, quán triệt quan điểm của Đảng, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân người lao động có công là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, của mọi cấp, mọi ngành, là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.

“Qua theo dõi lễ truy điệu, an táng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM ) đã tạo ra được hiệu ứng thiêng liêng, trân trọng của người dân Việt Nam. Không chỉ cán bộ, Đảng viên mà nhân dân, học sinh, sinh viên, người lao động tự do như anh bán vé số, chị lượm ve chai đứng chờ đời hàng giờ để được nhìn thấy, tiễn biệt các liệt sĩ về với đất mẹ... Từ thực tế đó, tôi đề nghị cần quy định trong Luật ngày Thương binh Liệt sỹ 27 tháng 7 người lao động được nghỉ và hưởng nguyên lương” - đại biểu Nguyễn Sỹ Hội đề xuất.