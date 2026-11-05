Cần phân cấp cho Công an tỉnh thẩm định công trình loại 3 liên quan đến an ninh quốc gia

ANTD.VN - Thảo luận về dự án Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến ANQG, đại biểu Hoàng Quốc Khánh (đoàn Lai Châu) đề xuất, với công trình loại 3 cần phân cấp cho Công an tỉnh để thực hiện.

Số lượng công trình nhóm 3 trên cả nước rất lớn

Đại biểu Hoàng Quốc Khánh phân tích, tại khoản 1 Điều 30, dự thảo quy định thẩm định chủ trương đầu tư đối với các công trình quy định tại Điều 7. Cơ quan chủ trì thẩm định dự án đầu tư có trách nhiệm lấy ý kiến của Bộ Công an về việc xác định yêu cầu đầu tư công trình vào danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, bao gồm cả công trình loại 3 - công trình thuộc phạm vi quản lý của một tỉnh, thành phố.

Về công trình loại 3, đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu nên phân cấp cho Công an tỉnh để thực hiện vì các lý do:

Thứ nhất, là tại Điều 21 và Điều 24, Quốc hội đã phân quyền rất rõ là Chủ tịch UBND cấp tỉnh có thẩm quyền quyết định đưa công trình loại 3 vào danh mục. Công an cấp tỉnh là cơ quan chủ trì thẩm định hồ sơ. Việc Điều 30 lại bắt buộc cơ quan quản lý địa phương phải xin ý kiến của Bộ Công an ngay từ khâu chủ trương đầu tư sơ bộ là mâu thuẫn nội tại và tạo cơ chế là tiền kiểm ở trung ương, hậu kiểm thì lại đưa về địa phương.

Bên cạnh đó, mặc dù là thủ tục phối hợp nội bộ, nhưng nếu thủ tục kéo dài thì tiến độ thẩm định dự án vẫn bị chậm trễ, ảnh hưởng trực tiếp đến giải ngân vốn đầu tư công và cơ hội của nhà đầu tư, trong khi số lượng công trình nhóm 3 trên cả nước rất lớn, nếu toàn bộ dồn về các cơ quan nghiệp vụ của Bộ Công an thì khó tránh khỏi tình trạng quá tải.

Đại biểu Hoàng Quốc Khánh (đoàn Lai Châu) phát biểu

Để giải quyết hài hòa giữa yêu cầu bảo đảm an ninh quốc gia từ sớm, từ xa với yêu cầu cải cách hành chính, đại biểu đề nghị phân cấp rõ ràng theo hướng: Bộ Công an ban hành khung quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về điều kiện an ninh làm căn cứ để xác định yêu cầu đưa công trình vào danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, thực hiện thống nhất trên toàn quốc.

Còn lại phân cấp để Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là cơ quan trực tiếp thẩm định, cho ý kiến đối với các dự án công trình loại 3 tại địa phương dựa trên bộ tiêu chí và danh mục khung đã được Bộ Công an ban hành. Cách làm này vừa phát huy được tính chủ động, am hiểu về địa bàn tác chiến của công an địa phương, vừa đảm bảo sự kiểm soát chuyên môn chặt chẽ đúng theo thước đo thống nhất do Bộ Công an quy định và không lo ngại việc buông lỏng quản lý.

Cần bổ sung nguyên tắc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng

Về thẩm quyền quyết định các biện pháp chưa được pháp luật quy định tại khoản 5 Điều 10 và khoản 2 Điều 28 dự thảo Luật, đại biểu Hoàng Quốc Khánh cơ bản thống nhất với việc trao thẩm quyền cho Thủ tướng Chính phủ quyết định các biện pháp cần thiết trong tình huống khẩn cấp nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, trong cả những trường hợp pháp luật chưa quy định để xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh trong thực tiễn.

Tuy nhiên, đại biểu đề nghị tiếp tục xem xét cơ chế thực hiện thẩm quyền này vì quy định như dự thảo còn khá rộng, chưa xác định rõ giới hạn thẩm quyền và trách nhiệm giám sát. Vì trên thực tế, một số biện pháp khẩn cấp có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyền đi lại, cư trú, tài sản và hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp. Cụm từ 'trong thời gian gần nhất' chưa xác định được giới hạn cụ thể.

Quang cảnh phiên họp

Để đảm bảo chặt chẽ, đại biểu đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, rà soát một số nội dung:

Quy định rõ thời hạn Thủ tướng Chính phủ phải báo cáo Quốc hội hoặc Ủy ban Thường vụ Quốc hội việc ban hành và thực hiện quyết định của mình; Quy định rõ trách nhiệm chấm dứt ngay việc áp dụng biện pháp khi không còn tình huống khẩn cấp, cần thiết hoặc biện pháp không cần thiết.

Đồng thời, bổ sung nguyên tắc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng, xác định trách nhiệm bồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

Quy định như vậy vừa bảo đảm sự chủ động, quyết đoán của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong bảo vệ an ninh quốc gia, vừa đảm bảo tính hợp hiến và quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân.