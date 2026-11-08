Tưởng chỉ là nhiệt miệng với một nốt nhỏ dưới lưỡi, người đàn ông bất ngờ phát hiện ung thư

ANTD.VN - Có một nốt nhỏ dưới lưỡi với kết quả sinh thiết từng là lành tính, người đàn ông 55 tuổi chủ quan không theo dõi định kỳ. Đến khi vết loét lan rộng, đi khám thì bàng hoàng phát hiện ung thư…

Bác sĩ thăm khám, đánh giá tình trạng hồi phục của người bệnh sau phẫu thuật cắt u

Khoa Ngoại Đầu cổ - Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội vừa tiếp nhận khám và điều trị cho một bệnh nhân nam (55 tuổi) trong tình trạng đau đớn nhiều vùng khoang miệng do vết loét lớn dưới lưỡi.

Khai thác tiền sử, bệnh nhân có thói quen sử dụng rượu bia, chất kích thích kéo dài và đang điều trị đái tháo đường. Đáng chú ý, cách đây hơn 1 năm, bệnh nhân từng phát hiện một nốt nhỏ ở vùng dưới lưỡi, đã đi sinh thiết tại cơ sở y tế khác và nhận kết quả lành tính. Nghĩ rằng đây chỉ là tổn thương thông thường, bệnh nhân đã chủ quan chung sống với nốt mờ này.

Khoảng 1 tháng trở lại đây, vết loét đột ngột tăng nhanh kích thước, lan rộng và gây đau đớn dữ dội khiến người bệnh gặp khó khăn trong ăn uống và sinh hoạt. Tiến hành thăm khám, xét nghiệm và sinh thiết tại Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội, các bác sĩ kết luận bệnh nhân mắc ung thư sàn miệng (ung thư tế bào vảy).

Hội đồng chuyên môn Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội đã hội chẩn và quyết định tiến hành phẫu thuật triệt căn cho người bệnh.

Sau ca mổ khoảng 1 tuần, vết mổ của bệnh nhân đã khô, chỉ còn phù nề nhẹ. Đặc biệt, phần vạt chuyển sống rất tốt, các chỉ số sinh tồn và xét nghiệm của bệnh nhân đều ổn định. Thời gian tới, bệnh nhân sẽ được hướng dẫn tập vận động lưỡi để sớm phục hồi khả năng ăn uống và sinh hoạt bình thường.

TS.BS Đàm Trọng Nghĩa, Trưởng khoa Ngoại Đầu cổ - Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội cho biết, ung thư khoang miệng nói chung và ung thư sàn miệng nói riêng là bệnh lý ác tính thường diễn biến âm thầm, triệu chứng ban đầu rất dễ bị nhầm lẫn với các tình trạng viêm nhiễm, nhiệt miệng thông thường.

Bệnh thường gặp ở những nhóm đối tượng có yếu tố nguy cơ cao như: người hút thuốc lá, sử dụng rượu bia, chất kích thích kéo dài; người có thói quen nhai trầu; người vệ sinh răng miệng kém; hoặc nhiễm virus HPV.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần xây dựng lối sống lành mạnh, hạn chế rượu bia, từ bỏ thuốc lá và duy trì thói quen vệ sinh răng miệng sạch sẽ. Đặc biệt, khi khoang miệng xuất hiện dấu hiệu đau, hoặc có các vết loét kéo dài trên 2 tuần không khỏi, có xu hướng lan rộng... người bệnh tuyệt đối không được chủ quan mua thuốc tự điều trị mà cần đến ngay các cơ sở y tế chuyên khoa thăm khám.