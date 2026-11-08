Cảnh sát giao thông trả ví cho người đánh rơi

ANTD.VN - Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường Trần Duy Hưng, cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 6, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội đã nhặt được một chiếc ví có nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng nên đã nhanh chóng xác minh, tìm chủ sở hữu.

Theo đó, khoảng 9h ngày 6-11, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 6 do Đại úy Nguyễn Tuấn Phong làm Tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến đường Trần Duy Hưng. Khi đến khu vực trước số nhà 222 Trần Duy Hưng, tổ công tác phát hiện một chiếc ví da màu đen bị đánh rơi bên đường.

Kiểm tra bên trong ví, tổ công tác phát hiện có giấy đăng ký xe mô tô, giấy phép lái xe và căn cước công dân mang tên N.D.L (sinh năm 1995, trú tại tỉnh Thái Bình, nay là tỉnh Hưng Yên). Ngay sau đó, tổ công tác đã báo cáo Ban Chỉ huy đơn vị, đồng thời khẩn trương xác minh thông tin, liên hệ với chủ sở hữu để thông báo và mời đến trụ sở nhận lại tài sản.

Chiến sĩ CSGT bàn giao tài sản đánh rơi cho chủ sở hữu

Đến khoảng 13h cùng ngày, sau khi nhận được thông tin từ lực lượng CSGT, anh N.D.L đã có mặt tại trụ sở Đội CSGT đường bộ số 6 để làm thủ tục nhận lại chiếc ví cùng toàn bộ giấy tờ bên trong.

Chia sẻ với tổ công tác, anh L cho biết, sáng cùng ngày, trong lúc di chuyển trên đường Trần Duy Hưng để đến sân bóng đá Chu Văn An, anh đã sơ suất làm rơi chiếc ví. Bên trong có nhiều giấy tờ quan trọng phục vụ việc đi lại và sinh hoạt hằng ngày. Việc được lực lượng CSGT nhặt được, nhanh chóng xác minh và liên hệ trao trả khiến anh rất vui mừng, xúc động.

Sau khi nhận lại đầy đủ tài sản, anh N.D.L đã viết thư cảm ơn gửi tới Ban Chỉ huy Đội và tổ công tác. Trong thư, anh bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tình của cán bộ, chiến sĩ CSGT.

Việc làm tuy nhỏ nhưng thiết thực của tổ công tác góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp người chiến sĩ CSGT Thủ đô tận tụy, trách nhiệm, gần gũi với Nhân dân; qua đó tiếp tục củng cố niềm tin, sự gắn bó giữa lực lượng Công an với người dân trên mỗi tuyến đường.