Chuyên gia Bệnh viện Bạch Mai: 80% trường hợp đột quỵ có thể phòng ngừa

ANTD.VN - Các chuyên gia Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh, kiểm soát tốt huyết áp và các yếu tố nguy cơ có thể giúp phòng ngừa tới 80% trường hợp đột quỵ…

Đột quỵ vẫn là nguyên nhân gây tử vong và tàn phế hàng đầu

Trong khuôn khổ Hội nghị Khoa học Quốc tế Bệnh viện Bạch Mai lần thứ 34, Phiên 24 với chủ đề “Đột quỵ não 2026: Những tiến bộ trong kỷ nguyên mới” đã tập trung cập nhật những tiến bộ trong dự phòng, điều trị đột quỵ não, đặc biệt nhấn mạnh vai trò của kiểm soát huyết áp.

GS.TS. Mai Duy Tôn, Giám đốc Trung tâm Đột quỵ - Bệnh viện Bạch Mai, Chủ tọa phiên khoa học cho biết, mỗi phút trôi qua khi xảy ra tắc mạch máu não hoặc xuất huyết não, khoảng 2 triệu tế bào thần kinh có thể bị tổn thương và mất đi. Đột quỵ vẫn là nguyên nhân gây tử vong và tàn phế hàng đầu, tạo gánh nặng lớn cho người bệnh, gia đình và xã hội.

Tuy nhiên, điều đáng tiếc là phần lớn các trường hợp đột quỵ có thể phòng ngừa nếu được nhận diện sớm và kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ, đặc biệt là tăng huyết áp.

Theo GS.TS. Mai Duy Tôn, mặc dù y học hiện đại đã đạt nhiều tiến bộ trong cấp cứu và điều trị đột quỵ, chiến lược hiệu quả và bền vững nhất vẫn là chủ động dự phòng từ cộng đồng. Trong đó, kiểm soát huyết áp đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

Các chuyên gia dự hội nghị khoa học

Cũng tại phiên khoa học, ThS.BS. Đinh Trung Hiếu, Trung tâm Đột quỵ - Bệnh viện Bạch Mai cho biết, tăng huyết áp là một trong những yếu tố nguy cơ quan trọng nhất đối với cả hai thể đột quỵ: nhồi máu não và xuất huyết não.

Thống kê lâm sàng tại các đơn vị đột quỵ lớn ghi nhận có tới 71% bệnh nhân đột quỵ có tiền sử tăng huyết áp. Trong khi đó, bệnh lý này thường diễn tiến âm thầm, ít biểu hiện triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu. Nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi đã xuất hiện biến chứng nguy hiểm.

Do vậy, các chuyên gia Trung tâm Đột quỵ - Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, việc duy trì huyết áp ở mức mục tiêu theo khuyến cáo của bác sĩ có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa đột quỵ lần đầu cũng như hạn chế nguy cơ tái phát.

Bên cạnh đó, các chuyên gia Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo người dân chủ động điều chỉnh lối sống theo bộ tiêu chí “Life's Essential 8” - 8 yếu tố thiết yếu bảo vệ sức khỏe tim mạch, qua đó góp phần phòng ngừa đột quỵ.

Cụ thể gồm: Ăn uống lành mạnh; Vận động thường xuyên; Không hút thuốc; Ngủ đủ giấc; Kiểm soát cân nặng; Kiểm soát mỡ máu; Kiểm soát đường huyết; Theo dõi huyết áp…