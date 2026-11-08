Ra mắt nơi trải nghiệm thực tế về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

ANTD.VN - Xã Phú Xuyên, Hà Nội vừa phối hợp Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 34 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ ra mắt Trung tâm tuyên truyền, giáo dục cộng đồng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Các em học sinh, người dân tham gia trải nghiệm, thực hành sử dụng các phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Việc thành lập Trung tâm tuyên truyền, giáo dục cộng đồng về PCCC và CNCH thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy; đồng thời góp phần đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH, phát huy vai trò của Nhân dân trong công tác phòng ngừa cháy, nổ ngay từ cơ sở.

Trung tâm được định hướng trở thành địa điểm tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cộng đồng. Thông qua các hoạt động trực quan, thực hành và trải nghiệm, người dân có điều kiện tìm hiểu các phương tiện, thiết bị chữa cháy, nhận diện nguy cơ cháy, nổ và trang bị kỹ năng xử lý những tình huống sự cố, tai nạn thường gặp trong đời sống.

Ngay sau lễ ra mắt, chương trình tuyên truyền, trải nghiệm PCCC và CNCH được tổ chức với sự tham gia của đông đảo người dân và học sinh các cấp trên địa bàn xã.

Tại chương trình, cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 34, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công an xã Phú Xuyên trực tiếp tuyên truyền, phổ biến kiến thức cơ bản về phòng cháy, chữa cháy; hướng dẫn nhận diện các nguy cơ cháy, nổ trong sinh hoạt, lao động, sản xuất và học tập; giới thiệu công dụng, cách sử dụng một số phương tiện, thiết bị chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thông dụng.

Đại diện lãnh đạo HĐND – UBND xã, Công an xã Phú Xuyên, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – CATP thực hiện nghi thức bấm nút ra mắt Trung tâm tuyên truyền, giáo dục cộng đồng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ xã Phú Xuyên

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động thực hành, trải nghiệm kỹ năng chữa cháy dưới sự hướng dẫn, giám sát của lực lượng chuyên môn. Người dân và học sinh được tham quan, tìm hiểu các phương tiện chữa cháy chuyên dụng; trực tiếp trải nghiệm sử dụng lăng, vòi chữa cháy, thực hành phun nước và làm quen với những thao tác cơ bản trong xử lý tình huống cháy giả định, bảo đảm an toàn trong suốt quá trình tham gia.

Thông qua hoạt động trải nghiệm, người dân và học sinh được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng phòng ngừa, xử lý tình huống cháy, nổ; nâng cao ý thức chủ động bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng. Đặc biệt, việc đưa nội dung giáo dục kỹ năng PCCC và CNCH đến với học sinh góp phần hình thành ý thức chấp hành các quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy ngay từ lứa tuổi học đường.

Việc ra mắt và đưa vào hoạt động Trung tâm tuyên truyền, giáo dục cộng đồng về PCCC và CNCH xã Phú Xuyên góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục kỹ năng an toàn cho Nhân dân, từng bước xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an toàn cháy, nổ trên địa bàn.