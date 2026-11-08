Phiên toà giả định về bạo lực học đường

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác

Hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam năm 2026, xã Thiên Lộc đã đồng loạt triển khai nhiều nội dung, hình thức khác nhau như: Phát động cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan đơn vị, sĩ quan, chiến sĩ trong lực lượng quân đội, công an và nhân dân trên địa bàn Xã tự giác nêu cao ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; chủ động nghiên cứu pháp luật, đặc biệt chú trọng Luật Thủ đô, Luật Đất đai và các dự án Luật mới, tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội. Lồng ghép các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật với việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh”… qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của cán bộ và Nhân dân, phát huy vai trò của các tổ hòa giải, tuyên truyền viên pháp luật, từng bước đưa các quy định pháp luật đến gần hơn với đời sống cộng đồng.

Phiên toà giả định về phòng chống bạo lực học đường

Tại Phiên toà giả định, thông qua phần xét hỏi, Hội đồng xét xử phân tích rõ nguyên nhân, diễn biến vụ việc, vai trò của từng bị cáo và hậu quả do hành vi gây ra. Phiên tòa cũng nhấn mạnh vai trò của gia đình trong việc quản lý, định hướng và đồng hành cùng con em ở lứa tuổi vị thành niên. Sự thiếu quan tâm, việc buông lỏng quản lý hoặc chậm phát hiện những biểu hiện lệch chuẩn có thể khiến những mâu thuẫn nhỏ tích tụ, dẫn đến hành vi nguy hiểm. Cùng với đó, nhà trường cần tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng kiểm soát cảm xúc, ứng xử khi xảy ra bất đồng; kịp thời phát hiện, hỗ trợ học sinh có dấu hiệu bị bắt nạt hoặc có nguy cơ tham gia bạo lực.

Mỗi học sinh cần chủ động tìm kiếm sự trợ giúp từ người lớn đáng tin cậy khi gặp tình huống vượt quá khả năng giải quyết của bản thân. Thông qua hình thức sân khấu hóa hoạt động xét xử, phiên tòa góp phần giúp cán bộ, giáo viên và học sinh tiếp cận các quy định pháp luật một cách trực quan, sinh động; nhận diện những hành vi bạo lực học đường và hậu quả pháp lý có thể phát sinh, từ đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm. Qua đó, hướng tới xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, thân thiện, nơi mỗi học sinh biết tôn trọng sự khác biệt, giải quyết mâu thuẫn bằng đối thoại, nói không với bạo lực và cùng lan tỏa những hành vi ứng xử văn minh.

Các đại biểu tham dự

Nhân dịp này, UBND xã Thiên Lộc đã biểu dương, khen thưởng 14 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở năm 2026. Trong đó, tập thể Công an xã Thiên Lộc và cá nhân đồng chí Thiếu tá Nguyễn Tùng Anh - Cán bộ Công an xã đã được tặng Giấy khen, đây là sự ghi nhận đối với những nỗ lực, đóng góp tích cực của tập thể, cá nhân Công an xã và các đơn vị trong việc đưa pháp luật đến với cộng đồng, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân.