TS.BS. Hồ Xuân Dũng làm Chủ tịch Liên chi hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam chuyên ngành Ung bướu khóa II

ANTD.VN - TS.BS. Hồ Xuân Dũng, Phó trưởng Bộ môn Ung bướu, Trường Đại học Y-Dược (Đại học Huế) vừa được bầu làm Chủ tịch Liên chi hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam chuyên ngành Ung bướu khóa II, nhiệm kỳ 2026–2031.

Đại hội Liên chi hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam chuyên ngành Ung bướu khóa II, nhiệm kỳ 2026–2031 và Hội thảo khoa học chuyên đề “Ung thư nội mạc tử cung: Chiến lược xử trí hiện tại và xu hướng tương lai” vừa diễn ra tại Hà Nội vào ngày 6-11.

Đại hội đã nghe báo cáo tổng kết công tác khóa I (nhiệm kỳ 2023 - 2025), ghi nhận những đóng góp tích cực của đội ngũ thầy thuốc trẻ chuyên ngành ung bướu trong công tác khám chữa bệnh, nghiên cứu khoa học và các hoạt động tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng.

Trên cơ sở đó, Đại hội thảo luận và thông qua phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026 - 2031 với trọng tâm nâng cao năng lực chuyên môn, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ y học và mở rộng mạng lưới hỗ trợ bệnh nhân ung thư.

Các đại biểu thảo luận tại hội thảo khoa học “Ung thư nội mạc tử cung: Chiến lược xử trí hiện tại và xu hướng tương lai”.

Với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, Đại hội đã tiến hành hiệp thương bầu ra 41 thành viên vào Ban Chấp hành Liên chi hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam chuyên ngành Ung bướu khóa II, nhiệm kỳ 2026–2031 và hiệp thương TS.BS. Hồ Xuân Dũng - Phó trưởng Bộ môn Ung bướu - Trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế; Phó trưởng khoa Ung bướu - Bệnh viện Trường Đại học Y dược Huế, làm Chủ tịch Liên chi hội khóa mới.

Nhân dịp này, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã trao tặng Bằng khen cho tập thể Liên chi hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam chuyên ngành Ung Bướu và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thầy thuốc trẻ chuyên ngành ung bướu giai đoạn vừa qua 2023-2025.

Ngay sau Đại hội Liên chi hội Khóa II (nhiệm kỳ 2026 – 2031), Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Liên chi hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam chuyên ngành Ung bướu đã tổ chức Hội thảo khoa học chuyên đề “Ung thư nội mạc tử cung: Chiến lược xử trí hiện tại và xu hướng tương lai.

Đây là sự kiện khoa học trọng điểm quy tụ các chuyên gia đầu ngành ung bướu cùng đội ngũ bác sĩ, dược sĩ và nhân viên y tế trẻ tiêu biểu từ khắp ba miền Bắc – Trung – Nam.

Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam trao Bằng khen cho tập thể Liên chi hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam chuyên ngành Ung bướu và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thầy thuốc trẻ giai đoạn 2023-2025.

Các báo cáo tập trung cập nhật tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị đa mô thức ung thư nội mạc tử cung theo hướng cá thể hóa và y học chính xác. Nội dung bao gồm phân loại giải phẫu bệnh, sinh học phân tử, chẩn đoán hình ảnh, di truyền học ung thư, phẫu thuật xâm lấn tối thiểu, xạ trị chính xác, liệu pháp miễn dịch và phức hợp kháng thể - thuốc (ADC).

Một trong những nội dung được đề cập là vai trò của phân nhóm phân tử POLEmut, dMMR/MSI-H, NSMP và p53abn trong phân tầng nguy cơ bệnh. Các chuyên gia cũng trao đổi về kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh nhằm đánh giá mức độ xâm lấn cơ tử cung, hạch vùng và chiến lược sàng lọc hội chứng di truyền, đặc biệt là hội chứng Lynch, trong chẩn đoán và tiên lượng điều trị.

Ở lĩnh vực điều trị, hội thảo cập nhật kinh nghiệm ứng dụng phẫu thuật nội soi xâm lấn tối thiểu kết hợp sinh thiết hạch cửa nhằm giảm biến chứng, đồng thời bảo đảm độ chính xác trong xác định giai đoạn bệnh. Các nội dung về xạ trị bổ trợ, gồm xạ trị chiếu ngoài và xạ trị áp sát, cũng được thảo luận theo hướng cá thể hóa dựa trên hồ sơ phân tử của khối u.

Đối với điều trị toàn thân, các báo cáo tập trung vào bằng chứng lâm sàng mới trong điều trị ung thư nội mạc tử cung giai đoạn tiến xa hoặc tái phát, đặc biệt là việc kết hợp thuốc ức chế điểm kiểm soát miễn dịch và triển vọng từ các thuốc phức hợp kháng thể - thuốc nhắm đích sinh học.

Bên cạnh cập nhật kiến thức chuyên môn, hội thảo hướng tới xây dựng diễn đàn trao đổi đa chuyên khoa, kết nối bác sĩ, dược sĩ trẻ và chia sẻ dữ liệu thực hành giữa các bệnh viện, cơ sở y tế như Bệnh viện K, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, Trường Đại học Y Dược Huế và Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City.

Thông qua chương trình, Liên chi hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam chuyên ngành Ung Bướu kỳ vọng thúc đẩy chuẩn hóa quy trình phối hợp giữa các chuyên khoa giải phẫu bệnh, chẩn đoán hình ảnh, di truyền phân tử, ngoại khoa, xạ trị và nội khoa ung thư; đồng thời tăng cường ứng dụng các phác đồ điều trị tiên tiến vào thực hành lâm sàng tại các bệnh viện trên cả nước.

Toàn bộ học liệu hội thảo sẽ được đăng tải trên nền tảng số Z-Waka nhằm lan tỏa kiến thức y khoa cập nhật tới đội ngũ bác sĩ trẻ ở tuyến tỉnh và tuyến cơ sở.