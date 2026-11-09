Không khí lạnh tràn về, Bắc bộ đột ngột chuyển mưa rét, vùng núi cao rét đậm

ANTD.VN - Không khí lạnh đã bao trùm toàn khu vực Bắc bộ gây mưa rào và giông diện rộng. Nền nhiệt toàn Bắc bộ đã giảm mạnh so với ngày hôm qua.

Đêm qua và sáng sớm nay 9/11, không khí lạnh đã tác động đến khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ. Ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa rào và rải rác có giông, riêng khu vực Nam đồng bằng Bắc bộ, Thanh Hóa và phía Bắc tỉnh Nghệ An có mưa vừa, mưa to.

Trong ngày hôm nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Đông Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc bộ, Bắc và Trung Trung bộ, một số nơi ở Nam Trung bộ.

Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3-4; vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ phổ biến từ 15-18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C.

Khu vực Hà Nội sáng sớm 9/11 không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Hà Nội. Trong sáng 9/11 có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to; trời chuyển rét.

Trong sáng 9/11, ở khu vực đồng bằng Bắc bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa và phía Bắc Nghệ An có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to, phía Nam tỉnh Nghệ An ngày 9/11 có mưa to đến rất to và giông.

Không khí lạnh đã tràn về, bao trùm Bắc bộ trong sáng nay gây mưa rào và giông, nền nhiệt giảm mạnh, trời rét

Trung bộ mưa dồn dập lên đến 700 mm

Ngày và đêm 9/11, khu vực Hà Tĩnh và phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa to đến rất to và giông với lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ có nơi trên 350mm.

Từ ngày 9/11 đến đêm 10/11, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to và giông với lượng mưa phổ biến 150-250mm, cục bộ có nơi trên 500mm; khu vực phía Đông các tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Ngày và đêm 11/11, khu vực TP. Huế, TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm; khu vực phía Đông các tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk có mưa to đến rất to và giông với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Tổng lượng mưa trong ngày 9/11, khu vực phía Nam tỉnh Nghệ An lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Từ sáng sớm ngày 9/11 đến đêm 9/11, khu vực Hà Tĩnh và phía Bắc tỉnh Quảng Trị lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ có nơi trên 350mm.

Từ ngày 9/11 đến đêm 11/11, khu vực TP. Huế, TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi lượng mưa phổ biến 250-450mm, cục bộ có nơi trên 700mm; khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị, phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 400mm.