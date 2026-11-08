Di chuyển, sắp xếp lại cây xanh trên nhiều tuyến phố

ANTD.VN - Sở Xây dựng Hà Nội vừa cho phép di chuyển, sắp xếp lại hệ thống cây xanh và hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật trên nhiều tuyến phố.

Theo phương án đã được UBND TP Hà Nội chấp thuận tại văn bản số 13833/VP-ĐT ngày 10/7/2026, cây xanh trên các tuyến Tố Hữu, Lê Văn Lương, Láng Hạ, Giảng Võ, Hoàng Minh Giám và Hoàng Đạo Thúy được đánh chuyển về vườn ươm, sau đó trồng lại tại phạm vi vỉa hè xây mới.

Đối với những cây không phù hợp với định hướng chủng loại cây xanh theo quy hoạch của thành phố, phương án là di chuyển để trồng cố định tại địa bàn xã Kiều Phú.

Đồng thời, dự án sẽ trồng bổ sung các loại cây bóng mát như giáng hương, bằng lăng, bàng lá nhỏ, sao đen nhằm từng bước đồng bộ hệ thống cây xanh đô thị.

Hà Nội sẽ di chuyển, sắp xếp lại hệ thống cây xanh trên nhiều tuyến phố

Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật khác như hệ thống chiếu sáng, thoát nước, cấp nước, trụ cứu hỏa, nhà chờ xe buýt và công trình kỹ thuật ngầm, nổi cũng được di chuyển, hoàn thiện phù hợp với quy mô mặt đường sau cải tạo. Hệ thống biển báo, vạch sơn và tổ chức giao thông được điều chỉnh theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT.

Để hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông đang phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Sở Xây dựng và đơn vị liên quan xây dựng phương án phân luồng giao thông phục vụ thi công.

Theo phương án dự kiến, công tác thi công cơ bản được triển khai trên phần vỉa hè hiện trạng. Khu vực thi công được rào chắn bằng hàng rào tôn, hạn chế tối đa việc chiếm dụng lòng đường. Các hạng mục di chuyển cây xanh, hệ thống chiếu sáng và xén hè mở rộng mặt đường được thực hiện theo từng phân đoạn dài từ 200-300m.

Nhà thầu sẽ thi công theo phương án cuốn chiếu, hoàn thành dứt điểm từng đoạn mới chuyển sang đoạn tiếp theo. Thời gian thi công chủ yếu từ 22h30 đến 5h sáng hôm sau. Trong khoảng thời gian này, đơn vị thi công sử dụng cọc tiêu, dây phản quang để tạm thời rào chắn một làn đường sát vỉa hè phục vụ thi công.

Riêng những vị trí được rào chắn cứng bằng hàng rào tôn sẽ tổ chức thi công liên tục 24/24h nhằm bảo đảm tiến độ dự án.

Ban Duy tu yêu cầu hệ thống biển báo, rào chắn và các biện pháp bảo đảm an toàn trong quá trình thi công phải tuân thủ tiêu chuẩn TCVN 14661:2026 về thi công trên đường đang khai thác, tổ chức giao thông và bố trí phòng hộ, đồng thời đáp ứng quy chuẩn QCVN 41:2024/BGTVT.