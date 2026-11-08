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Đêm nay Bắc bộ trở rét, vùng núi rét đậm

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Hạ Quỳnh

ANTD.VN - Khu vực Hà Nội tối và đêm 8/11 có ảnh hưởng của không khí lạnh. Từ chiều tối ngày 8/11 đến sáng 9/11 có mưa, mưa rào và có nơi có giông, cục bộ có nơi mưa to; từ ngày 9/11, trời chuyển rét.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam nước ta.

Ở khu vực đồng bằng Bắc bộ đã có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Khoảng chiều tối nay 8/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc bộ, Bắc và Trung Trung bộ, một số nơi ở Nam Trung bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3-4; vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Ở khu vực vùng núi Bắc bộ từ đêm 8/11 trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm; các nơi khác ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ từ ngày 9/11 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ phổ biến từ 16-19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C.

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Từ đêm nay 8/11, không khí lạnh cường độ mạnh tràn về, Bắc bộ chuyển rét, vùng núi cao rét đậm

Khu vực Hà Nội tối và đêm 8/11 có ảnh hưởng của không khí lạnh. Từ chiều tối ngày 8/11 đến sáng 9/11 có mưa, mưa rào và có nơi có giông, cục bộ có nơi mưa to; từ ngày 9/11, trời chuyển rét.

Từ chiều tối 8/11 đến sáng 9/11, ở Bắc bộ, Thanh Hóa và phía Bắc tỉnh Nghệ An có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Từ khoảng đêm 8/11 đến đêm 11/11, khu vực từ phía Nam tỉnh Nghệ An đến TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng

Đặc biệt lưu ý, từ đêm 8/11 đến ngày 9/11, ở phía Nam tỉnh Nghệ An có mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 50-100 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm.
Từ đêm 8/11 đến đêm 9/11, khu vực Hà Tĩnh và phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa to đến rất to và giông với lượng mưa phổ biến 150-300 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm.
Ngày và đêm 9/11, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 80-180mm, cục bộ có nơi trên 300 mm; khu vực phía Đông các tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-90 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 130 mm.
Ngày và đêm 10/11, khu vực TP. Huế, Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 60-150 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm; khu vực phía Đông các tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 60-120 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180 mm. Đợt mưa lớn ở khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng kéo dài đến đêm 11/11.

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