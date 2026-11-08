Tuyên truyền pháp luật, kỹ năng sử dụng điện an toàn và PCCC tại phân hiệu trường THCS Ngô Gia Tự

ANTD.VN - Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và trang bị kỹ năng phòng ngừa vi phạm, phòng cháy chữa cháy cho học sinh, sáng 7/11, Công an phường Bạch Mai phối hợp Đội Cảnh sát PCCC và CNCH số 9, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hà Nội đã tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật và kỹ năng sử dụng điện an toàn và PCCC tại phân hiệu trường THCS Ngô Gia Tự.

Tại buổi tuyên truyền, các báo cáo viên đã phổ biến những quy định cơ bản của pháp luật về công tác phòng cháy, chữa cháy; phân tích nguyên nhân thường dẫn đến các vụ cháy, nổ trong trường học, gia đình và khu dân cư. Trong đó, sự cố chập điện, quá tải hệ thống điện, sử dụng thiết bị điện không đúng cách hoặc bất cẩn trong quá trình sinh hoạt được nhấn mạnh là những nguy cơ tiềm ẩn có thể dẫn đến cháy, nổ nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời.

Công an phường Bạch Mai phối hợp Đội Cảnh sát PCCC và CNCH số 9, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hà Nội đã tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật và kỹ năng sử dụng điện an toàn và PCCC tại phân hiệu trường THCS Ngô Gia Tự.

Thông qua những tình huống thực tế, các báo cáo viên hướng dẫn cán bộ, giáo viên và học sinh cách nhận biết nguy cơ mất an toàn về điện; sử dụng các thiết bị điện đúng quy cách; không cắm quá nhiều thiết bị vào cùng một ổ điện; tắt các thiết bị khi không sử dụng và kiểm tra hệ thống dây dẫn, ổ cắm thường xuyên. Đặc biệt, học sinh được lưu ý không tự ý sửa chữa các thiết bị điện, không chạm vào dây điện bị hở, thiết bị điện có dấu hiệu rò rỉ và cần báo ngay cho người lớn khi phát hiện bất thường.

Bên cạnh nội dung sử dụng điện an toàn, lực lượng chức năng còn tập trung hướng dẫn các kỹ năng xử lý khi xảy ra cháy, nổ. Các em học sinh được phổ biến cách nhận biết dấu hiệu đám cháy, cách hô hoán, báo động, thông báo cho lực lượng chức năng qua số điện thoại 114; kỹ năng thoát nạn trong môi trường có khói, khí độc; cách di chuyển thấp người, sử dụng khăn hoặc vải thấm nước che mũi, miệng và nhanh chóng di chuyển theo lối thoát hiểm đến nơi an toàn.

Đối với tình huống cháy do chập điện, báo cáo viên đặc biệt lưu ý không sử dụng nước để dập lửa khi chưa ngắt nguồn điện, tránh nguy cơ bị điện giật. Khi phát hiện sự cố, cần nhanh chóng báo cho giáo viên, người phụ trách và lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp để được hỗ trợ.

Không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức, buổi tuyên truyền còn chú trọng hướng dẫn kỹ năng thực hành, giúp giáo viên và học sinh hiểu rõ hơn cách sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu, nhận biết vị trí các lối thoát nạn và chủ động xử lý khi có tình huống khẩn cấp. Những kiến thức được truyền đạt bằng hình thức trực quan, gắn với các tình huống gần gũi trong đời sống đã giúp nội dung tuyên truyền trở nên dễ hiểu, dễ nhớ và có tính ứng dụng cao.

Các em học sinh hào hứng trả lời các câu hỏi của báo cáo viên tại chương trình.

Thông qua hoạt động này, Công an phường Bạch Mai mong muốn mỗi cán bộ, giáo viên và học sinh không chỉ tự trang bị kiến thức, kỹ năng bảo vệ bản thân mà còn trở thành những tuyên truyền viên tích cực, nhắc nhở người thân và cộng đồng thực hiện nghiêm các quy định về an toàn điện, phòng cháy, chữa cháy.

Thông qua hoạt động này, Công an phường Bạch Mai mong muốn mỗi cán bộ, giáo viên và học sinh không chỉ tự trang bị kiến thức, kỹ năng bảo vệ bản thân mà còn trở thành những tuyên truyền viên tích cực, nhắc nhở người thân và cộng đồng thực hiện nghiêm các quy định về an toàn điện, phòng cháy, chữa cháy.

Đồng thời việc chủ động đưa kiến thức PCCC và kỹ năng sử dụng điện an toàn vào môi trường học đường có ý nghĩa thiết thực, góp phần xây dựng trường học an toàn, hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Thời gian tới, Công an phường Bạch Mai sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng PCCC và CNCH tại các cơ sở giáo dục, cơ quan, doanh nghiệp và khu dân cư trên địa bàn, góp phần nâng cao ý thức phòng ngừa, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.