Duy trì mô hình “Tuyến đường Ba nhất về trật tự - ATGT”, quyết tâm giải quyết 5 điểm nghẽn

ANTD.VN - Trên địa bàn xã Tây Phương, Hà Nội, việc duy trì trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông và trật tự công cộng đang được triển khai đồng bộ với nhiều giải pháp cụ thể. Trong đó, mô hình “Tuyến đường Ba nhất về trật tự - an toàn giao thông” gắn với giải quyết 5 điểm nghẽn được Công an xã xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, hướng tới xây dựng những tuyến đường thông thoáng, an toàn, văn minh và hạn chế tình trạng vi phạm tái diễn.

Thực hiện chủ trương của thành phố về tập trung giải quyết những điểm nghẽn trong công tác bảo đảm trật tự đô thị, Công an xã Tây Phương đã chủ động tham mưu UBND xã ban hành quyết định thành lập 21 Tổ tuyên truyền giải quyết điểm nghẽn về trật tự đô thị trên địa bàn. Đây là lực lượng nòng cốt trong việc đưa các quy định của pháp luật đến gần hơn với người dân, đồng thời trực tiếp phối hợp tuyên truyền, vận động và xử lý những tồn tại liên quan đến trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông và trật tự công cộng.

Tổ chức duy trì xử lý các vi phạm về trật tự đô thị

Duy trì lực lượng có sự phối hợp của chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân

Xác định tuyên truyền là giải pháp quan trọng để tạo chuyển biến từ nhận thức đến hành động, Công an xã Tây Phương đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền linh hoạt, phù hợp với đặc điểm từng khu dân cư, từng tuyến đường. Bên cạnh việc tuyên truyền trực tiếp, lực lượng chức năng còn tổ chức tuyên truyền lưu động, phát huy hiệu quả hệ thống loa truyền thanh cơ sở và các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook cộng đồng. Nội dung tập trung vào việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, không đặt biển quảng cáo sai quy định, không vi phạm hành lang an toàn giao thông và thực hiện nghiêm các quy định khi tham gia giao thông.

Tháo dỡ các vi phạm gây mất mỹ quan đô thị

Cùng với công tác tuyên truyền, Công an xã duy trì hoạt động tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường với tần suất 3 ca/ngày; đồng thời phân công cán bộ trực tiếp điều tiết giao thông tại những khung giờ cao điểm, kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống có nguy cơ gây ùn tắc, mất an toàn giao thông. Việc duy trì lực lượng thường xuyên trên địa bàn không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý mà còn tạo sự hiện diện liên tục, giúp phòng ngừa và hạn chế các hành vi vi phạm ngay từ cơ sở.

Đáng chú ý, Công an xã đã phối hợp với lực lượng an ninh cơ sở và Đoàn Thanh niên xã tổ chức các hoạt động chỉnh trang đô thị, tập trung tại những tuyến giao thông trọng điểm như Tỉnh lộ 419, Tỉnh lộ 420, đường H19, đường Thạch Xá và đường Chùa Tây Phương. Đây là những tuyến đường có vai trò quan trọng trong kết nối giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại, sinh hoạt và hoạt động kinh doanh của người dân. Vì vậy, việc bảo đảm hành lang an toàn giao thông, giữ gìn lòng đường, vỉa hè thông thoáng có ý nghĩa thiết thực đối với đời sống dân sinh.

Kết hợp tuyên truyền và xử lý vi phạm

Quá trình triển khai được thực hiện theo hướng kết hợp giữa tuyên truyền, vận động với kiểm tra, nhắc nhở và xử lý vi phạm. Các lực lượng tập trung giải quyết tình trạng hàng quán lấn chiếm vỉa hè, đặt biển quảng cáo không đúng quy định, sử dụng lòng đường, lề đường sai mục đích và những hành vi ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự công cộng. Đặc biệt, sau khi xử lý các vi phạm, lực lượng chức năng tiếp tục duy trì kiểm tra, giám sát, kiên quyết không để tình trạng tái lấn chiếm, bảo đảm những chuyển biến về trật tự đô thị được duy trì thường xuyên, thực chất.

Thông qua công tác tuyên truyền kết hợp tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm, Công an xã Tây Phương đã tổ chức tuyên truyền, phát tờ rơi đến 165 hộ dân trên các tuyến đường. Hoạt động này góp phần giúp người dân hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc chấp hành các quy định về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông và trật tự công cộng; đồng thời nâng cao ý thức tự giác giữ gìn không gian chung, xây dựng nếp sống văn minh tại khu dân cư.

Điểm đáng chú ý của mô hình “Tuyến đường Ba nhất về trật tự - An toàn giao thông” không chỉ nằm ở việc xử lý những vi phạm trước mắt mà còn hướng tới thiết lập cơ chế duy trì trật tự lâu dài. Từ việc phân công trách nhiệm cụ thể cho các tổ tuyên truyền, tổ chức tuần tra thường xuyên đến huy động sự tham gia của lực lượng an ninh cơ sở, đoàn viên thanh niên và các hộ dân, Công an xã Tây Phương từng bước phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong giải quyết những vấn đề tồn tại ngay từ cơ sở.

Thời gian tới, Công an xã Tây Phương tiếp tục duy trì các hoạt động của mô hình, tăng cường kiểm tra tại những tuyến đường, khu vực tiềm ẩn nguy cơ phát sinh vi phạm; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân cùng tham gia giám sát, phát hiện và phản ánh những bất cập về trật tự đô thị, an toàn giao thông. Việc chủ động nhận diện, xử lý dứt điểm các điểm nghẽn, gắn với phòng ngừa tái vi phạm được xác định là nhiệm vụ xuyên suốt, góp phần xây dựng địa bàn ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp.

Với cách làm đồng bộ, lấy tuyên truyền, vận động làm nền tảng, lấy kiểm tra, xử lý và duy trì kết quả làm trọng tâm, mô hình “Tuyến đường Ba nhất về trật tự - an toàn giao thông” đang góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự đô thị, tạo chuyển biến trong ý thức chấp hành pháp luật của người dân, hướng tới xây dựng xã Tây Phương văn minh, an toàn và phát triển bền vững.