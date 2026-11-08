Long Biên chuẩn bị đấu giá lô đất 3.300 m2, giá khởi điểm 55 triệu đồng/m2

ANTD.VN - Theo thông báo của Công ty đấu giá hợp danh Số 5 - Quốc gia, đơn vị này sẽ phối hợp với UBND phường Long Biên chuẩn bị đấu giá lô đất CT2 rộng 3.300m2.

Theo đó, lô đất là tài sản của UBND phường Long Biên, được quy hoạch làm dự án xây dựng nhà ở cao tầng CT2 tại ô đất A4 Khu nhà ở Him Lam Thạch Bàn. Vị trí này giáp đường Nguyễn Thời Trung, Nguyễn Văn Linh và khu nhà ở thấp tầng của dự án.

Khu đất có diện tích hơn 3.300 m2, trong đó hơn 2.600 m2 dành để xây chung cư cao 23 tầng với ba hầm, còn lại là hạ tầng kỹ thuật, cây xanh. Tổng diện tích xây dựng công trình hơn 1.250 m2. Nguồn cung có 336 căn hộ, quy mô dân số hơn 670 người.

Đường Nguyễn Thời Trung, nơi lô đất CT2 phường Long Biên chuẩn bị được đấu giá

Giá khởi điểm là 183,6 tỷ đồng (tương đương hơn 55 triệu đồng mỗi m2). Nhà đầu tư tham gia cần đặt trước 36,7 tỷ đồng. Phiên đấu giá dự kiến tổ chức vào sáng ngày 5/12 theo phương thức bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng.

Hiện trạng khu đất trên đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, trong đó có 986 m2 được giao cho UBND phường Long Biên quản lý sau khi Công ty CP Him Lam tự nguyện trả lại đất.

Tổng vốn đầu tư (không gồm tiền sử dụng đất) khoảng 531 tỷ đồng, tiến độ triển khai đến quý IV/2028. Về phát triển nhà xã hội, nhà đầu tư trúng đấu giá sẽ nộp tiền tương đương giá trị quỹ đất ở đã xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Cũng tại phường Long Biên, hồi tháng 6, thành phố đã khởi công Khu nhà ở hỗn hợp Him Lam Long Biên với diện tích khoảng 25 ha, vốn đầu tư khoảng 29.000 tỷ đồng. Khu đất được quy hoạch theo mô hình khu đô thị hỗn hợp, cung cấp khoảng 2.000 căn hộ cho thuê.