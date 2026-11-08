Trang bị kỹ năng thoát nạn cho chủ nhà trọ

ANTD.VN - Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ tại các khu nhà trọ, nhà cho thuê, nhà nhiều căn hộ, Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 20 đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ cho các chủ cơ sở, nhà trọ trên địa bàn các xã Thư Lâm, Đông Anh và Phúc Thịnh, Hà Nội.

Báo cáo viên phổ biến kiến thức, hướng dẫn kỹ năng chữa cháy, thoát nạn cho học viên

Phòng ngừa từ sớm

Tại hội nghị, Thiếu tá Phạm Đăng Quý, cán bộ Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 20 - Công an thành phố Hà Nội trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản của pháp luật về PCCC và CNCH. Trong đó, nhấn mạnh trách nhiệm của chủ cơ sở trong việc duy trì các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy tại nhà trọ, nhà cho thuê và nhà nhiều căn hộ.

Theo đó, chủ cơ sở không chỉ có trách nhiệm trang bị phương tiện chữa cháy mà còn phải thường xuyên kiểm tra, duy trì điều kiện an toàn trong quá trình hoạt động; chủ động phát hiện, khắc phục những tồn tại, nguy cơ có thể dẫn đến cháy, nổ. Việc bảo đảm an toàn phải được thực hiện thường xuyên, không mang tính hình thức hoặc chỉ tập trung khi có các đợt kiểm tra của cơ quan chức năng.

Một trong những nội dung trọng tâm được báo cáo viên tập trung hướng dẫn là kỹ năng nhận diện các nguy cơ cháy, nổ thường gặp tại nhà trọ, nhà cho thuê. Trong đó, hệ thống điện, thiết bị tiêu thụ điện, việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt và thói quen sinh hoạt thiếu an toàn là những yếu tố cần được đặc biệt lưu ý.

Các chủ cơ sở được hướng dẫn cách kiểm soát nguồn nhiệt, nguồn lửa; sử dụng điện an toàn; kiểm tra hệ thống dây dẫn, thiết bị điện và không để các vật liệu dễ cháy gần khu vực có nguy cơ phát sinh nhiệt. Đồng thời, cần duy trì lối đi, hành lang, cầu thang và cửa thoát nạn thông thoáng, không tự ý bố trí đồ đạc cản trở đường di chuyển khi xảy ra sự cố.

Báo cáo viên cũng hướng dẫn cách sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ, kỹ năng xử lý ban đầu khi phát hiện cháy, nổ và phương pháp tổ chức thoát nạn, cứu người trong điều kiện khẩn cấp.

Không để sự cố nhỏ trở thành hậu quả lớn

Đáng chú ý, đối với loại hình nhà trọ, nhà nhiều căn hộ, việc tổ chức thoát nạn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Khi xảy ra cháy, khói và khí độc có thể nhanh chóng lan qua cầu thang, hành lang, gây cản trở tầm nhìn và khiến người bên trong mất phương hướng. Vì vậy, chủ cơ sở cần nắm rõ đặc điểm công trình, vị trí các lối thoát nạn, phương tiện chữa cháy và có phương án hướng dẫn người thuê nhà xử lý khi có tình huống phát sinh.

Việc trang bị kiến thức cho chủ nhà trọ cũng cần gắn với trách nhiệm phổ biến, nhắc nhở người thuê nhà chấp hành các quy định an toàn PCCC, không chủ quan trong sử dụng điện, thiết bị sinh nhiệt và không để các vật dụng cản trở lối thoát hiểm.

Thông qua những tình huống thực tế được trao đổi tại hội nghị, các chủ cơ sở có thêm kiến thức để nhận diện nguy cơ, đánh giá những bất cập trong quá trình quản lý, sử dụng nhà cho thuê. Qua đó, nâng cao khả năng chủ động phòng ngừa, xử lý ban đầu và phối hợp với lực lượng chức năng khi xảy ra cháy, nổ.

Thực tế cho thấy, tại các khu nhà trọ, nhà cho thuê, nếu chủ cơ sở thiếu trách nhiệm trong kiểm tra hệ thống điện, không duy trì lối thoát nạn hoặc không trang bị đầy đủ phương tiện chữa cháy thì nguy cơ mất an toàn luôn hiện hữu. Bởi vậy, bên cạnh việc chấp hành các quy định pháp luật, ý thức tự giác và trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tính mạng, tài sản của người thuê nhà.

Hội nghị không chỉ giúp các chủ nhà trọ cập nhật quy định pháp luật mà còn hướng tới thay đổi nhận thức từ bị động khắc phục sang chủ động phòng ngừa. Mỗi chủ cơ sở cần coi công tác PCCC là trách nhiệm thường xuyên, gắn trực tiếp với hoạt động kinh doanh và sự an toàn của những người đang sinh sống tại công trình.