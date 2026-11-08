Nâng cao kỹ năng phòng cháy, cứu nạn cho lực lượng dân phòng

ANTD.VN - Nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật và kỹ năng thực hành về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng trên địa bàn xã Bát Tràng, ngày 7/11/2026, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 19 đã phối hợp với UBND xã Bát Tràng tổ chức chương trình tập huấn, nâng cao kỹ năng PCCC&CNCH.

Phổ biến kiến thức, kỹ năng về chữa cháy và cứu nạn

Tại buổi tập huấn, cán bộ Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 19 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an thành phố Hà Nội đã phổ biến các quy định của pháp luật về PCCC&CNCH; phân tích nguyên nhân, điều kiện phát sinh cháy, nổ; những nguy cơ thường gặp tại khu dân cư, nhà ở hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, cơ sở dịch vụ và nơi tập trung đông người. Đồng thời, học viên được hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa cháy, nổ, kỹ năng kiểm tra, phát hiện nguy cơ mất an toàn về điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt và cách xử lý các tình huống phát sinh ngay từ giai đoạn ban đầu.

Hướng dẫn sử dụng phương tiện PCCC và CNCH

Đặc biệt, chương trình tập huấn tập trung làm rõ vai trò của lực lượng dân phòng trong công tác PCCC&CNCH. Đây là lực lượng bám sát địa bàn, gần dân, hiểu dân, thường xuyên có mặt tại khu dân cư và là lực lượng đầu tiên tiếp cận hiện trường khi xảy ra sự cố. Với lợi thế về thời gian và khả năng huy động nhanh, đây là lực lượng giữ vai trò nòng cốt trong triển khai phương châm "4 tại chỗ", gồm chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ.

Cảnh sát PCCC&CNCH phổ biến kiến thức, kỹ năng PCCC cho lực lượng dân phòng

Trong quá trình tập huấn, cán bộ Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 19 hướng dẫn lực lượng dân phòng cách tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các quy định về an toàn PCCC; thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt, lối thoát nạn và kịp thời phát hiện, kiến nghị khắc phục những nguy cơ có thể dẫn đến cháy, nổ.

Thông qua chương trình tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH cho lực lượng dân phòng, trưởng thôn, phó trưởng thôn trên địa bàn xã Bát Tràng đã được trang bị thêm kiến thức pháp luật, kỹ năng thực hành và kinh nghiệm xử lý các tình huống cháy, nổ ngay từ ban đầu.

Các học viên thực hành kỹ năng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

Đây là lực lượng có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định về PCCC, phát hiện sớm nguy cơ mất an toàn, tổ chức chữa cháy ban đầu, hướng dẫn thoát nạn và hỗ trợ lực lượng chức năng trong công tác cứu nạn, cứu hộ. Việc phát huy hiệu quả lực lượng này sẽ tạo thế trận an toàn PCCC vững chắc từ cơ sở, nâng cao khả năng ứng phó với các tình huống khẩn cấp, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trên địa bàn xã Bát Tràng nói riêng và thành phố Hà Nội nói chung.