Hơn 2.000 học sinh THPT thực hành kỹ năng lái xe an toàn ngay tại sân trường

ANTD.VN - Cán bộ Công an xã Thường Tín và Cảnh sát giao thông đã dựng sa hình cọc tiêu ngay trên sân Trường THPT Thường Tín (Hà Nội), trực tiếp hướng dẫn kỹ năng cầm lái an toàn cho 2.008 học sinh.

Cán bộ Công an xã Thường Tín và Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 8 trực tiếp chỉnh tư thế cầm lái, gương chiếu hậu cho học sinh trước khi vào bài chạy thực hành

Ngày 7/11, mặt sân Trường THPT Thường Tín (xã Thường Tín, TP Hà Nội) được bố trí thành một sa hình thực hành trực quan với hệ thống vạch kẻ đường cùng hàng loạt cọc tiêu nhựa . Giữa sự chăm chú của đông đảo bạn học đang ngồi và đứng vây quanh mép sân, một nữ sinh mặc áo đồng phục, đội mũ bảo hiểm cài quai ngay ngắn ngồi lên chiếc xe máy điện màu trắng .

Ngay sát hai bên đầu xe, cán bộ Công an xã Thường Tín và chiến sĩ Cảnh sát giao thông trực tiếp giữ tay lái . Các anh chỉ dẫn cho nữ sinh từng thao tác đặt tay phanh và chỉnh lại góc gương chiếu hậu trước khi cho xe lăn bánh .

Phần thực hành tay lái tại sân trường nằm trong chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông do Công an xã Thường Tín phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 8 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội) tổ chức .

Buổi ngoại khóa có sự tham gia trực tiếp của 2.008 học sinh cùng 87 giáo viên nhà trường. Tại chương trình, báo cáo viên của hai đơn vị tập trung phổ biến những quy định cơ bản của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Mọi nội dung truyền đạt đều xoay quanh hoạt động đi lại hằng ngày của lứa tuổi học trò.

Cách tiếp cận sát thực tế giúp học sinh nâng cao nhận thức và trách nhiệm chấp hành quy tắc khi ra đường. Các em biết cách tự nhận diện sớm những nguy cơ mất an toàn để chủ động phòng tránh tai nạn giao thông.

Sau phần trang bị kiến thức pháp luật, học sinh lần lượt bước vào bài kiểm tra điều khiển phương tiện qua sa hình . Sân trường lập tức sôi động hẳn lên. Dưới sự giám sát sát sao của cán bộ Công an xã đứng ngay cạnh vạch giới hạn, từng học sinh tự cầm lái chiếc xe máy điện lượn qua các cọc tiêu nhựa và xử lý khúc cua hẹp trên sân .

Học sinh Trường THPT Thường Tín thực hành điều khiển xe máy điện qua các cọc tiêu sa hình dưới sự giám sát của cán bộ Công an xã Thường Tín.

Việc được lực lượng chức năng hướng dẫn trực tiếp trên phương tiện giúp học sinh nắm vững những kỹ năng cần thiết khi điều khiển xe tham gia giao thông . Các em rèn được cách giữ thăng bằng trên yên xe và nâng cao khả năng xử lý tình huống bất ngờ .

Từ những vòng lăn bánh thực tế này, mỗi học sinh dần hình thành thói quen chấp hành quy định pháp luật, có ý thức tự bảo vệ an toàn cho bản thân cũng như những người xung quanh.

Sự phối hợp giữa Công an xã Thường Tín và lực lượng Cảnh sát giao thông đã đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với học sinh trung học phổ thông. Hoạt động đồng thời thắt chặt sự gắn kết giữa lực lượng chức năng với nhà trường trong công tác giáo dục, phòng ngừa vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ.

Thời gian tới, Công an xã Thường Tín tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong trường học. Mục tiêu xuyên suốt là xây dựng văn hóa giao thông học đường, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của học sinh và bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn.