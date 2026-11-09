Việt Nam tham dự Diễn đàn Phát triển Thanh niên năm 2026

ANTD.VN - Từ ngày 06–08/11/2026, đoàn đại biểu Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tham dự Diễn đàn Phát triển Thanh niên năm 2026 tại Hồng Kông, Trung Quốc, theo lời mời của Cục Nội vụ và Thanh niên, Chính quyền Đặc khu hành chính Hồng Kông.

Diễn đàn năm nay với chủ đề “Pioneering New Horizons, Venturing into the Future” (Tiên phong mở ra những chân trời mới, vững bước hướng tới tương lai) là dịp để các nhà lãnh đạo, chuyên gia, tổ chức thanh niên và đại diện thế hệ trẻ đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ cùng trao đổi về những xu hướng, cơ hội và thách thức trong công tác phát triển thanh niên; chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến trong việc tạo điều kiện để thanh niên phát huy tiềm năng, chủ động thích ứng với những chuyển biến của thời đại và đóng góp tích cực cho sự phát triển của xã hội.

Diễn đàn Phát triển Thanh niên năm 2026 tại Hồng Kông, Trung Quốc có chủ đề "Tiên phong mở ra những chân trời mới, vững bước hướng tới tương lai"

Tham dự Diễn đàn, đoàn đại biểu Trung ương Đoàn đã tích cực tham gia các phiên thảo luận, hoạt động kết nối và giao lưu quốc tế; qua đó giới thiệu những kết quả, kinh nghiệm của Việt Nam trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, đồng thời tìm hiểu các mô hình, chính sách và sáng kiến thúc đẩy sự phát triển toàn diện của thanh niên tại Hồng Kông và các quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự.

Bên lề Diễn đàn, đoàn đại biểu Trung ương Đoàn đã đến tham quan Nhà tù Victoria (Victoria Prison) – địa điểm lịch sử từng giam giữ Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian Người hoạt động cách mạng tại Hồng Kông.

Tại đây, các thành viên trong đoàn có dịp tìm hiểu thêm về một dấu mốc trong hành trình hoạt động cách mạng của Người, qua đó hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và tinh thần kiên cường, bất khuất của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham dự diễn đàn tại Hồng Kông, Trung Quốc

Hoạt động cũng góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp niềm tự hào và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ, phát huy những giá trị lịch sử của dân tộc.

Việc tham dự Diễn đàn Phát triển Thanh niên năm 2026 tiếp tục khẳng định sự chủ động, tích cực của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, tăng cường giao lưu, kết nối với các tổ chức thanh niên và đối tác quốc tế; đồng thời tạo thêm cơ hội để thanh niên Việt Nam tiếp cận tri thức, kinh nghiệm quốc tế, nâng cao năng lực hội nhập và đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa thanh niên Việt Nam với thanh niên các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới.