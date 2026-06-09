Siết chặt kiểm soát trên các tuyến trọng điểm: Không để xe tải vi phạm “qua mặt” lực lượng chức năng

ANTD.VN - Dù tình trạng xe quá tải, xe cơi nới thành thùng không còn hoạt động công khai như trước, song nhiều lái xe và doanh nghiệp vận tải vẫn sử dụng các thủ đoạn tinh vi nhằm đối phó với lực lượng chức năng. Trước thực tế đó, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến trọng điểm, kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm.

Vi phạm tinh vi hơn

Thời gian qua, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các dự án hạ tầng, công trình xây dựng và nhu cầu vận chuyển vật liệu trên địa bàn Thủ đô, tình trạng xe tải chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cơi nới thành thùng xe vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và môi trường đô thị.

Trước thực tế đó, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, từng bước lập lại trật tự trong hoạt động vận tải hàng hóa.

Tình trạng xe tải vi phạm không diễn ra ngang nhiên như trước đây, song, vẫn có những diễn biến phức tạp

Ghi nhận thực tế cho thấy, dưới sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, tình trạng xe quá tải, xe cơi nới thành thùng không còn hoạt động công khai, ngang nhiên như trước đây. Tuy nhiên, để đối phó với công tác kiểm tra, xử lý, nhiều lái xe và doanh nghiệp vận tải đã sử dụng các phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn.

Theo phản ánh từ thực tiễn công tác của lực lượng CSGT cho thấy, một số trường hợp lựa chọn hoạt động vào thời điểm đêm khuya, rạng sáng hoặc các khung giờ lực lượng chức năng mỏng để vận chuyển hàng hóa. Nhiều phương tiện tìm cách né tránh các tuyến đường thường xuyên có tổ công tác kiểm tra tải trọng, di chuyển theo các tuyến đường liên xã, đường dân sinh hoặc khu vực giáp ranh giữa các địa bàn quản lý.

Xe tải vi phạm tiềm ẩn nhiều nguy cơ liên quan đến tai nạn giao thông cũng như ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng giao thông

Không ít trường hợp còn sử dụng mạng xã hội, các nhóm liên lạc trực tuyến để thông báo vị trí hoạt động của lực lượng chức năng, cảnh báo cho các phương tiện vi phạm chủ động né tránh. Một số doanh nghiệp vận tải, chủ phương tiện thực hiện việc cơi nới thành thùng theo kiểu tháo lắp linh hoạt, chỉ lắp thêm phần thành thùng khi vận chuyển hàng hóa rồi tháo bỏ khi lưu thông qua khu vực kiểm tra nhằm che giấu hành vi vi phạm.

Bên cạnh đó, tình trạng chở hàng vượt tải trọng nhưng phân bổ hàng hóa không đồng đều hoặc sử dụng các biện pháp che chắn nhằm gây khó khăn cho công tác phát hiện, kiểm tra cũng được lực lượng chức năng ghi nhận.

Dù công tác xử lý được triển khai quyết liệt trong thời gian qua, nhưng với nhiều lái xe, đơn vị kinh doanh vận tải thì "tranh thủ" được lúc nào hay lúc ấy

Những "chiêu trò" đối phó trên cho thấy vi phạm trong hoạt động vận tải hàng hóa đang có xu hướng chuyển từ công khai sang tinh vi hơn do sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng. Điều này đặt ra yêu cầu phải duy trì hoạt động kiểm tra, kiểm soát thường xuyên, liên tục và có trọng tâm, trọng điểm nhằm kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm ngay từ cơ sở.

Kiên quyết xử lý

Thực hiện Kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội về tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải hàng hóa, Phòng CSGT đã chỉ đạo các đội địa bàn tập trung lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tuần tra lưu động kết hợp kiểm soát tại các tuyến đường trọng điểm, khu vực cửa ngõ thành phố, các tuyến kết nối cảng, bến bãi tập kết vật liệu xây dựng và những địa bàn đang triển khai nhiều dự án lớn.

Tại khu vực phía Nam thành phố, nơi tập trung nhiều tuyến vận chuyển vật liệu phục vụ các công trình trọng điểm, Đội CSGT đường bộ số 8 đã duy trì hoạt động kiểm tra tải trọng đối với các phương tiện vận tải hàng hóa có tải trọng lớn lưu thông trên địa bàn xã Thường Tín và các khu vực giáp ranh.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tiếp tục tăng cường xử lý trên các tuyến trọng điểm

Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, tổ công tác đã phát hiện nhiều trường hợp xe tải chở hàng quá tải trọng cho phép, có dấu hiệu cơi nới thành thùng xe nhằm tăng khối lượng hàng hóa vận chuyển. Các phương tiện vi phạm được đưa lên cân tải trọng lưu động để xác định chính xác mức độ vi phạm, đồng thời đối chiếu với các loại giấy tờ liên quan làm căn cứ xử lý theo quy định.

Chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 8 cho biết, bên cạnh hoạt động kiểm tra, xử lý, đơn vị đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, doanh nghiệp vận tải và các đơn vị thi công tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật. Các doanh nghiệp, chủ xe và lái xe được yêu cầu ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về tải trọng phương tiện, kích thước thành thùng, việc che chắn hàng hóa và bảo đảm vệ sinh môi trường trong quá trình vận chuyển.

Kiên quyết không để vi phạm trở nên phức tạp

Tại khu vực cửa ngõ phía Tây Thủ đô, sáng 8-6, Đội CSGT đường bộ số 11 đã tổ chức kiểm tra trên tuyến tỉnh lộ 432 thuộc địa bàn xã An Khánh. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và xử lý 5 trường hợp xe tải vi phạm, trong đó có 3 trường hợp chở hàng quá tải trọng cho phép và 2 trường hợp tự ý cơi nới thành thùng xe để tăng khả năng vận chuyển hàng hóa.

Đối với các trường hợp vi phạm, ngoài việc xử lý người điều khiển phương tiện, lực lượng chức năng còn tiến hành xử lý trách nhiệm của chủ phương tiện là cá nhân hoặc doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, các phương tiện vi phạm bị buộc khắc phục hậu quả, tháo dỡ phần cơi nới trái phép và hạ tải đúng quy định trước khi tiếp tục tham gia giao thông.

Theo thống kê của Phòng CSGT Hà Nội, từ ngày 15-5 đến 4-6-2026, lực lượng CSGT toàn thành phố đã phát hiện, xử lý 1.616 trường hợp xe tải, xe đầu kéo vi phạm.

Trong đó có 643 trường hợp vi phạm liên quan đến xe quá tải, quá khổ và cơi nới thành thùng xe, gồm 222 trường hợp chở quá tải trọng, 74 trường hợp quá khổ giới hạn và 53 trường hợp cơi nới thành thùng xe. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn xử lý 167 trường hợp để rơi vãi vật liệu, 149 trường hợp vi phạm tốc độ, 76 trường hợp đi sai khung giờ hoạt động cùng nhiều hành vi vi phạm khác.

Các lỗi vi phạm được ghi nhận, xử lý nghiêm để răn đe

Những con số trên cho thấy quyết tâm của lực lượng CSGT Thủ đô trong việc lập lại trật tự đối với hoạt động vận tải hàng hóa. Đồng thời, đây cũng là minh chứng cho thực tế rằng vi phạm liên quan đến xe tải vẫn còn diễn biến phức tạp, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, doanh nghiệp vận tải và người điều khiển phương tiện.

Trong thời gian tới, Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục duy trì các đợt cao điểm kiểm tra, xử lý xe quá tải, xe quá khổ và xe cơi nới thành thùng; tăng cường ứng dụng các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, kết hợp công tác điều tra cơ bản để kịp thời phát hiện các phương thức, thủ đoạn mới nhằm đối phó với lực lượng chức năng.

Việc kiểm soát tình trạng xe vận tải vi phạm cũng là một trong 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của Cục Cảnh sát giao thông triển khai trên toàn quốc

Quan điểm được xác định là xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ; kiểm tra thường xuyên, liên tục nhằm ngăn chặn từ sớm, từ xa các hành vi vi phạm, không để hình thành các điểm nóng, các tuyến đường phức tạp về trật tự an toàn giao thông, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn Thủ đô.