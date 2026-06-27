Xử phạt bãi xe không phép tại ga đường sắt trên cao Cát Linh

ANTD.VN - Ngày 27-6, Công an phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội cho biết đã cùng với UBND phường Ô Chợ Dừa kiểm tra sai phạm từ người dân phản ánh đồng thời ra quyết định xử phạt bãi xe không phép, có dấu hiệu thu giá trông giữ phương tiện trái với quy định tại khu vực ga đường sắt trên cao Cát Linh.

Tổ công tác Công an phường Ô Chợ Dừa thường xuyên tuần tra, kiểm soát nhắc nhở người dân chấp hành quy định về TTĐT, TTATGT

Theo đó, Công an phường Ô Chợ Dừa đã ra quyết định xử phạt số tiền 12,5 triệu đối với bà Nguyễn Ngọc T (SN 1971) ở ngõ Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội vi phạm sử dụng tạm thời vỉa hè vào mục đích khai thác mà không có giấy phép trông giữ phương tiện là xe máy.

Trước đó, qua phản ánh của người dân về việc dọc vỉa hè dọc ngõ 167 Hào Nam thuộc nhà ga Cát Linh có hiện tượng trông giữ xe có thu phí, Công an và UBND phường Ô Chợ Dừa đã xác minh làm rõ các cá nhân liên quan, yêu cầu dừng các hoạt động vi phạm pháp luật.

Sau khi tiếp nhận tin phản ánh, lực lượng chức năng phường Ô Chợ Dừa đã xử lý trả lại hiện trạng ban đầu của vỉa hè và khu vực quanh nhà ga Cát Linh

Ngày 24-6, căn cứ vào các vi phạm được làm rõ, công an phường Ô Chợ Dừa đã ra quyết định xử phạt bãi xe vi phạm trên và trả lại hiện trạng ban đầu của vỉa hè và khu vực quanh nhà ga Cát Linh.

Thiếu tá Vũ Anh Tuấn, cán bộ Tổ Cảnh sát trật tự - Công an phường Ô Chợ Dừa cho biết, khu vực ga Cát Linh từ lâu các đơn vị được giao nhiệm vụ khai thác điểm đỗ đã thực hiện việc trông giữ xe không dùng tiền mặt để tạo sự minh bạch và công bằng cho người dân sử dụng dịch vụ.

Những hành vi tổ chức trông giữ xe có phát vé, thu tiền khi bị phát hiện sẽ xử lý nghiêm. Tại khu vực trên, lực lượng chức năng đều đặt hướng dẫn để người dân được biết và thực hiện. Đồng thời khi phát hiện tiêu cực, người dân cũng có thể báo ngay cho cơ quan chức năng là Công an phường, UBND phường, Ban quản lý nhà ga Cát Linh từ các số điện thoại được niêm yết công khai.

Tổ công tác Công an phường Ô Chợ Dừa tuần tra, kiểm soát tuyên truyền nhắc nhở người dân chấp hành quy định về TTĐT

Theo ông Lê Phương Nam, Phó Phòng Kinh tế hạ tầng UBND phường Ô Chợ Dừa, một số xe máy của người dân sinh sống trong khu vực vẫn được để tạm trong phạm vi cho phép và không thu phí.

Ngoài việc tổ chức trông giữ xe không dùng tiền mặt, chính quyền ghi nhận các đơn vị được giao nhiệm vụ trông giữ phương tiện đã có những đóng góp tích cực cho cộng đồng, như trang bị ghế chờ cho nhà chờ xe buýt khu vực ga Cát Linh, lắp nhà vệ sinh công cộng, tổ chức trông giữ phương tiện miễn phí vào các dịp lễ, Tết cho người dân, bố trí cán bộ, nhân viên hỗ trợ người già, người có công… di chuyển trong sân ga.