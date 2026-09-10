Hà Nội: Điểm mặt nhiều địa bàn để tái diễn vi phạm trật tự đô thị

ANTD.VN - 17.000 tài xế nhận "trát" phạt nguội; Thiết bị bay UAV quét vi phạm từ trên cao; Ba "điểm đen" ùn tắc kéo dài được xoá bỏ... Nhưng, ngay trên màn hình phòng họp CATP Hà Nội, những bãi rác đổ trộm, những bãi đỗ xe trái phép, hàng quán ăn đêm lấn chiếm vỉa hè vẫn được chỉ rõ. Bức tranh trật tự đô thị Thủ đô được bóc tách rõ buộc chính quyền cơ sở phải giải quyết.

​

Toàn cảnh hội nghị

​Chiều 10/9, Hội nghị giao ban đánh giá tiến độ giải quyết điểm nghẽn Trật tự đô thị và Ùn tắc giao thông do Công an Thành phố Hà Nội chủ trì mở đầu bằng những thước phim ghi hình thực tế.

Màn hình LED cỡ lớn chiếu thẳng những bãi rác xây dựng đổ trộm ngổn ngang, bãi đỗ xe trái phép chiếm trọn vỉa hè và những chiếc xe ba gác cồng kềnh lách qua dòng người đông đúc...

​Chủ trì hội nghị là Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội. Cùng dự và trực tiếp điều hành phần thảo luận có Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP và Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP.

Hội nghị được truyền trực tuyến tới các xã, phường, những người đang trực tiếp giữ nhịp sống đô thị cho Thủ đô. Việc nêu rõ những hình ảnh vi phạm ngay tại hội nghị khẳng định bức thông điệp: Không có "vùng cấm" và không có chỗ cho sự bao che vi phạm trên bản đồ đô thị Hà Nội.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CATP chủ trì hội nghị

Nhiều địa bàn đã có chuyển biến tích cực về trật tự đô thị

​Xóa 3 "điểm đen" kẹt xe giữa áp lực thời tiết cực đoan

​Ở nhóm điểm nghẽn về ùn tắc giao thông, theo báo cáo kiểm đếm, Sở Xây dựng và CATP Hà Nội ghi nhận thành quả lớn khi chính thức rút 3 vị trí ra khỏi danh sách thường xuyên kẹt xe kéo dài: nút giao Lê Duẩn - Xã Đàn; Nguyễn Tuân - Nguyễn Huy Tưởng và trục Trần Phú - Thanh Bình - Phùng Hưng (cầu Trắng). Từ 12 điểm, toàn địa bàn Thành phố hiện chỉ còn 9 điểm nghẽn cục bộ cần xử lý.

​Tuy nhiên, áp lực đè lên vai lực lượng bám mặt đường vẫn khốc liệt do rào cản hạ tầng và thời tiết. Hiện trên toàn thành phố đang có 10 dự án thi công găm 61 vị trí rào chắn xuống lòng đường, làm hẹp diện tích lưu thông. Trong tháng 8, những đợt mưa lớn trút xuống khiến nước dâng cao, ảnh hưởng đến hàng loạt huyết mạch giao thông.

Tại các điểm nóng này, lực lượng Cảnh sát giao thông cùng Công an các xã đã phải đội mưa, dầm mình trong dòng nước xiết để phân luồng, hướng dẫn phương tiện quay đầu, kiên quyết phong tỏa để bảo vệ tính mạng người dân.

GỌNG KÌM CÔNG NGHỆ VÀ HIỆU QUẢ RĂN ĐE

Sự dịch chuyển từ "bắt quả tang" sang "phạt nguội" bằng hình ảnh kỹ thuật số đang chứng minh tính hiệu quả vượt trội, buộc người điều khiển phương tiện phải từ bỏ thói quen nhờ vả, can thiệp.

17.000 tài xế bị phạt nguội: Trích xuất tự động từ hệ thống 2.460 camera AI mới lắp đặt trên toàn thành phố.

​ 41.000 trường hợp vi phạm giao thông: Tổng số ca bị kiểm tra, xử lý trong kỳ báo cáo, nộp ngân sách hơn 93 tỷ đồng. ​ 135 trường hợp bị UAV "chốt tọa độ": Lần đầu tiên, thiết bị bay không người lái (UAV) được tung lên không trung, tuần tra dọc Vành đai 1 và Vành đai 3, ghi hình trực tiếp vi phạm vỉa hè và bàn giao cho Công an cấp xã xử lý. ​ 4.100 ca phạt nguội vi phạm đô thị: Xử lý thông qua hình ảnh do người dân phản ánh và thiết bị ghi hình chuyên dụng, thu phạt hơn 2,4 tỷ đồng. ​ 6.013 trường hợp vi phạm vỉa hè: Bị lực lượng cơ sở lập biên bản trực tiếp, thu phạt hơn 3,8 tỷ đồng.



​Từ dẹp bỏ đến kiến tạo

​Báo cáo đánh giá và thước phim tại hội nghị cũng chỉ ra sự xoay chuyển tư duy quản lý rất đáng ghi nhận từ cấp cơ sở.

Từ khi triển khai kế hoạch giải quyết hai điểm nghẽn, 11 địa bàn từng bị nêu tên phê bình tại các hội nghị giao ban trước đã nghiêm túc chấn chỉnh, khắc phục triệt để vi phạm. Danh sách này bao gồm: Vĩnh Tuy, Yên Sở, Xuân Phương, Giảng Võ, Từ Liêm, Nam Phù, Thanh Liệt, Dân Hòa, Yên Nghĩa, Hồng Hà và Dương Nội.

​Nhiều nơi đã chọn cách làm vất vả hơn để giành lại không gian sạch cho người dân. Phường Hoàn Kiếm ghi dấu ấn bằng việc kiên quyết tháo dỡ toàn bộ bục bệ, mái che, mái vẩy vi phạm.

Lực lượng chức năng phường Đống Đa chấp nhận thức trắng, chọn khung giờ khắc nghiệt từ 2 đến 3 giờ sáng để dẹp bỏ dứt điểm chợ cóc trên phố Cầu Mới, thiết lập mô hình trông giữ xe lưỡng dụng. Phường Cửa Nam và phường Xuân Đỉnh (tập trung xử lý điểm nóng tại ngách 207/103 đường Xuân Đỉnh) duy trì quân số tuần tra liên tục, áp chế nếp nghĩ "công an rút, vi phạm lại mọc lên".

​Sự kiến tạo không gian đô thị còn được thể hiện qua hành động. Trong dịp Quốc khánh 2/9, thay vì dồn sức đẩy đuổi lấn chiếm, Công an phường Hai Bà Trưng chủ động lập 6 điểm trông xe miễn phí, phục vụ an toàn cho 8.500 phương tiện của người dân đổ về xem bắn pháo hoa. Tương tự, Công an phường Tây Hồ mở 2 bãi trông giữ miễn phí đón 2.700 xe máy. Nạn thu tiền vé "chặt chém" bị triệt tiêu tận gốc ngay giữa tâm điểm đông đúc nhất.

Vẫn còn các địa bàn tái diễn vi phạm trật tự đô thị...

​Gọi tên hàng loạt địa bàn còn tồn tại vi phạm

​Dù ghi nhận nhiều mảng sáng, phần cốt lõi của hội nghị lại xoáy sâu vào những địa bàn vẫn còn tồn tại vi phạm. Ống kính phóng sự điều tra vạch trần sự hời hợt, buông lỏng quản lý của một bộ phận chính quyền và chỉ huy công an cơ sở.

​Đầu tiên là sự bủa vây của rác thải và vật liệu xây dựng. Trước số nhà 105 phố Nguyễn Công Hoan (phường Giảng Võ), người dân tùy tiện đổ rác sinh hoạt bừa bãi ra đường. Khu vực dải phân cách đường Vành đai 2.5 ngay cạnh khu dân cư biến thành bãi tập kết rác thải, phế liệu nhếch nhác.

Đáng báo động, Vành đai 4 đoạn qua địa bàn phường Yên Nghĩa đang gồng gánh lượng lớn trạc thải xây dựng đổ trộm, trong khi tuyến Minh Khai, Cát Linh tràn ngập vật liệu xây dựng cản trở lối đi.

​Tiếp đến là tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè giữa ban ngày. Trên tuyến đường Quang Trung (phường Dương Nội), hàng dài ô tô vẫn ngang nhiên dừng đỗ dưới lòng đường và trên vỉa hè sai quy định.

Trục đường Hoàng Văn Thái giáp ranh giữa phường Khương Đình và phường Phương Liệt nhan nhản bục bệ, khung sắt hàn cố định của các hàng quán và vi phạm ùn tắc ở đường Cổ Linh (phường Long Biên).

Các tụ điểm chợ cóc tái bùng phát mạnh tại đường Yên Sở (phường Yên Sở), Quốc lộ 23 (xã Mê Linh) và khu vực trước cổng Đại học Thành Đô (xã Hoài Đức).

​Hội nghị cũng dành thời lượng cảnh báo về "bóng ma" xe ba bánh tự chế. Dù đã bị cấm, các phương tiện tự chế chở hàng hóa cồng kềnh, không che chắn vẫn lạng lách ngang ngược trên địa bàn các phường Lĩnh Nam, Vĩnh Tuy, Phú Lương, Kiến Hưng và Yên Nghĩa, tiềm ẩn rủi ro tai nạn thảm khốc.

​Khi màn đêm buông xuống, tình trạng chiếm dụng không gian công cộng sau 23h lại diễn biến phức tạp. Báo cáo điểm danh trực tiếp các tuyến: Cao Thắng, Trần Nhật Duật (phường Hoàn Kiếm); Nguyễn Khang, Dương Quảng Hàm (phường Cầu Giấy); Trần Thủ Độ (phường Hoàng Liệt); đường Hồng Hà (phường Hồng Hà); khu đô thị Mễ Trì Thượng (phường Mễ Trì) và khu Văn Phú (phường Phú La). Nửa đêm, vỉa hè và nửa lòng đường tại những khu vực này bị biến thành không gian kinh doanh, nhậu nhẹt mất an ninh trật tự...

​Việc bóc trần hàng loạt địa danh vi phạm ngay tại trung tâm chỉ huy trước sự chứng kiến của toàn bộ Ban Giám đốc CATP là thông điệp sắc bén nhất: giải quyết điểm nghẽn không phải là phong trào bề nổi.

Ứng dụng UAV và camera AI phạt nguội là bước tiến công nghệ, nhưng không thể thay thế trách nhiệm bám nắm địa bàn của con người. Chỉ huy cơ sở để xảy ra vi phạm kéo dài phải trực tiếp chịu trách nhiệm, bám sát tinh thần Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội về nêu gương trách nhiệm.

Cuộc chiến giành lại không gian đô thị Thủ đô đang bước vào giai đoạn thanh lọc quyết liệt nhất, nơi sự lơ là hay tâm lý nể nang tuyệt đối không có đất tồn tại...