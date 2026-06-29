Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Mong muốn cộng đồng doanh nghiệp kiến tạo Thủ đô đáng sống, đáng đầu tư

ANTD.VN - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, thành phố không thu hút đầu tư bằng mọi giá, không đánh đổi môi trường, văn hóa và chất lượng sống của người dân để lấy tăng trưởng đơn thuần…

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng lãnh đạo Hà Nội và các đại biểu tham quan gian trưng bày bên lề hội nghị

Sáng nay, 29-6, Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026. Đến dự có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, các cơ quan của Quốc hội; lãnh đạo nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Ngoài ra còn có các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao, đại diện các tổ chức quốc tế…

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, hội nghị hôm nay đánh dấu bước khởi đầu của quá trình tổ chức thực hiện Quy hoạch Thủ đô trong bối cảnh Hà Nội đã hội tụ đầy đủ những điều kiện để bước vào một chặng đường phát triển mới.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cùng lãnh đạo thành phố tham quan gian trưng bày

Theo Chủ tịch UBND TP, Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm đã xác lập định hướng phát triển dài hạn và mở ra không gian phát triển mới. Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị đã tạo nền tảng chính trị cho sự phát triển của Thủ đô. Luật Thủ đô năm 2026, có hiệu lực từ ngày 01/7/2026, tạo nền tảng pháp lý với những cơ chế phân cấp, phân quyền và chính sách đặc thù vượt trội...

Sự hội tụ của tầm nhìn dài hạn, nền tảng thể chế mới và quyết tâm đổi mới mạnh mẽ của Thành phố đã mở ra những điều kiện thuận lợi để Hà Nội hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại; trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, tài chính, thương mại, dịch vụ và kết nối quốc tế có sức cạnh tranh cao trong khu vực.

Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng cùng lãnh đạo thành phố tham quan gian trưng bày

Giới thiệu qua những nội dung cốt lõi của Quy hoạch Thủ đô, ông Vũ Đại Thắng nêu rõ: Quy hoạch chỉ thực sự có ý nghĩa khi được hiện thực hóa bằng những công trình, những dự án và những kết quả phát triển cụ thể. Vì vậy, điều cộng đồng doanh nghiệp quan tâm không phải chỉ là tầm nhìn của Quy hoạch, mà là những nền tảng Hà Nội đã chuẩn bị để biến tầm nhìn đó thành hiện thực.

Vì vậy, ngay trong quá trình xây dựng Quy hoạch, Thành phố đã đồng thời chuẩn bị các điều kiện về thể chế, hạ tầng, nguồn lực và phương thức quản trị để khi Quy hoạch được công bố có thể nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội trải nghiệm không gian số tại gian triển lãm

Theo báo cáo từ UBND TP Hà Nội, 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế Thủ đô tiếp tục khởi sắc trên hầu hết các lĩnh vực. Đáng chú ý, Hà Nội đã quyết định chủ trương đầu tư 138 dự án trong nước, với tổng vốn khoảng 3,5 triệu tỷ đồng; thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 3,2 tỷ USD, tiếp tục nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước.

Mới đây nhất, Hà Nội vừa đồng loạt khởi công 05 tuyến đường sắt đô thị, tạo bước chuyển căn bản trong phát triển hệ thống giao thông công cộng khối lượng lớn, từng bước định hình mô hình đô thị hiện đại theo định hướng phát triển giao thông công cộng (TOD).

Cùng với đó, hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược như các tuyến đường vành đai, các cầu vượt sông Hồng, các trục giao thông hướng tâm, các công trình phòng, chống ngập, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng số đang được triển khai quyết liệt…

Hội nghị thu hút khoảng 1.000-1.200 đại biểu tham dự

Bên cạnh đó, Hà Nội đang triển khai các chương trình phát triển nhà ở, thúc đẩy đô thị hóa, phát triển các khu đô thị đa mục tiêu, nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê; đầu tư đồng bộ hạ tầng giáo dục, y tế, văn hóa; phát triển hạ tầng số, các trung tâm đổi mới sáng tạo, các công trình môi trường và nhiều dự án hạ tầng kỹ thuật trọng điểm.

“Chúng tôi tin rằng, khi các dự án hạ tầng chiến lược này được hoàn thành, Hà Nội sẽ không chỉ giải quyết những điểm nghẽn về giao thông và đô thị, mà còn hình thành một cấu trúc phát triển mới, kết nối hiệu quả các cực tăng trưởng, nâng cao sức hấp dẫn của môi trường đầu tư và tạo lợi thế cạnh tranh khác biệt cho Thủ đô trong khu vực” – Chủ tịch UBND TP Hà Nội nói.

Cũng theo Chủ tịch Hà Nội, thành phố đang xây dựng nền hành chính kiến tạo, liêm chính, chuyên nghiệp và phục vụ; lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu khai mạc hội nghị

Trong đó, thành phố ưu tiên thu hút đầu tư vào các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao và khả năng lan tỏa lớn, gồm hạ tầng giao thông chiến lược; phát triển đô thị theo mô hình TOD; công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu; các khu công nghiệp thế hệ mới; logistics thông minh; năng lượng sạch; kinh tế tuần hoàn; công nghiệp văn hóa; du lịch; y tế và giáo dục chất lượng cao.

“Những nền tảng phát triển mới đang tạo cho Hà Nội lợi thế để bứt phá trong thời gian tới. Thành phố mong muốn cùng cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư chuyển hóa những lợi thế đó thành những dự án có giá trị, những công trình có ý nghĩa lâu dài và những động lực tăng trưởng mới, góp phần thực hiện Quy hoạch Thủ đô và khát vọng phát triển đất nước” – Chủ tịch UBND TP Hà Nội nói.

Ông cũng nêu rõ, Hà Nội không thu hút đầu tư bằng mọi giá, không đánh đổi môi trường, văn hóa và chất lượng sống của người dân để lấy tăng trưởng đơn thuần; mà ưu tiên những dự án có giá trị gia tăng cao, có hàm lượng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo lớn; sử dụng hiệu quả tài nguyên, phát triển theo hướng xanh, tuần hoàn và phát thải thấp; có khả năng hình thành các chuỗi giá trị, lan tỏa công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Các đại biểu tham quan gian trưng bày

Ngay tại Hội nghị hôm nay, Hà Nội công bố 276 dự án kêu gọi đầu tư trên các lĩnh vực trọng điểm; đồng thời trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đã ký kết 50 biên bản ghi nhớ hợp tác với nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn trong nước và quốc tế.

Những dự án và thỏa thuận hợp tác được này sẽ bổ sung nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, đồng thời thể hiện niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư và triển vọng phát triển của Hà Nội.

"Từ Thủ đô Hà Nội, tôi trân trọng mời gọi cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong nước, quốc tế tiếp tục đồng hành cùng Thành phố; cùng xây dựng các trung tâm đổi mới sáng tạo, các khu công nghiệp công nghệ cao, các trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ, logistics; cùng phát triển hệ thống hạ tầng hiện đại, các đô thị xanh, thông minh và đáng sống" - Chủ tịch Hà Nội nói.

Cũng theo ông Thắng, mỗi quyết định đầu tư hôm nay sẽ góp phần tạo dựng diện mạo của Thủ đô trong nhiều thập kỷ tới. Mỗi dự án thành công sẽ đóng góp thiết thực vào mục tiêu xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm phát triển năng động của khu vực và góp phần thực hiện khát vọng xây dựng một nước Việt Nam phát triển, hùng cường và thịnh vượng.

Hà Nội không chỉ mong muốn đón nhận thêm nhiều dự án đầu tư, mà mong muốn cùng cộng đồng doanh nghiệp kiến tạo một Thủ đô đáng sống, đáng đầu tư và đáng cống hiến cho các thế hệ hôm nay và mai sau.