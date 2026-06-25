Công an Hà Nội rà soát tiến độ triển khai hệ thống camera AI

Toàn cảnh hội nghị

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Sỹ - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; đồng chí Trần Hữu Bảo - Phó Giám đốc Sở Xây dựng; đại diện Văn phòng Thành ủy, Văn phòng UBND Thành phố, Sở Tài chính; đại diện Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an, đại diện Tổng Công ty Viễn thông MobiFone, Tổng Công ty Công nghệ - Viễn thông toàn cầu GTEL, Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ và Giải pháp TFS; cùng dự còn có lãnh đạo, chỉ huy một số phòng chức năng thuộc CATP Hà Nội.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt - Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu quán triệt nội dung hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt - Phó Giám đốc CATP nhấn mạnh, việc triển khai hệ thống camera AI giám sát là dự án trọng điểm của Thành phố, thực hiện theo cơ chế công trình khẩn cấp, yêu cầu cao về tiến độ, chất lượng và hiệu quả. Do đó, CATP tổ chức Hội nghị nhằm rà soát, đánh giá toàn diện tình hình triển khai, làm rõ kết quả đạt được, những nội dung còn vướng mắc để kịp thời có giải pháp tháo gỡ, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu đề ra.

Đồng chí Phó Giám đốc CATP đề nghị các đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, thảo luận thẳng thắn, đi vào trọng tâm; làm rõ từng nội dung công việc và thời hạn hoàn thành, không đánh giá chung chung, hình thức.

Trung tá Lê Công Trung - Phó Trưởng phòng Viễn thông, Tin học và Cơ yếu báo cáo tóm tắt tình hình, tiến độ triển khai Dự án.

Báo cáo tại hội nghị, Trung tá Lê Công Trung - Phó Trưởng phòng Viễn thông, Tin học và Cơ yếu cho biết, thực hiện Quyết định của UBND Thành phố về Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp đối với Dự án triển khai hệ thống camera AI giám sát phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự và hỗ trợ giải quyết 5 điểm nghẽn của Thành phố, Công an thành phố đã khẩn trương tổ chức thực hiện ngay sau khi Lệnh được ban hành.

Đến nay, CATP đã hoàn thành khảo sát, thiết kế các tuyến cáp quang, vị trí nguồn điện phục vụ lắp đặt gần 7.800 camera; xây dựng phương án kỹ thuật tổng thể đối với hệ thống phần mềm, phần cứng, trung tâm máy chủ lưu trữ và xử lý AI và phương án bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin cho toàn hệ thống. Về cơ bản, các công việc đã được triển khai đúng tiến độ đề ra, đúng với tinh thần của Dự án khẩn cấp.

Đại diện các sở, ngành, đơn vị, doanh nghiệp tham gia thảo luận, làm rõ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Dự án.

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành, đơn vị chức năng và doanh nghiệp tham gia triển khai đã tập trung trao đổi về cơ sở pháp lý, cơ chế tài chính, năng lực kỹ thuật, phương án triển khai, tích hợp dữ liệu, bảo đảm an toàn thông tin và những vấn đề phát sinh trong thực tế.

Đồng chí Nguyễn Tiến Sỹ - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Tiến Sỹ - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hà Nội đánh giá: việc triển khai hệ thống camera AI không chỉ là mua sắm, lắp đặt thiết bị, mà còn liên quan đến vận hành, khai thác, chia sẻ dữ liệu, bảo đảm an toàn thông tin và hiệu quả phục vụ người dân. Do đó, Công an Thành phố và các Sở ngành cần thường xuyên phối hợp liên ngành để rà soát, khắc phục các vấn đề còn vướng mắc để bảo đảm thực hiện Dự án đúng tiến độ, yêu cầu đề ra.

Đồng chí Trần Hữu Bảo - Phó Giám Sở Xây dựng phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Hữu Bảo - Phó Giám đốc Sở Xây dựng đề nghị trên cơ sở rà soát kỹ vị trí, địa điểm dự kiến triển khai, cần tính toán đến việc bảo đảm phù hợp quy hoạch, hiện trạng hạ tầng kỹ thuật và yêu cầu quản lý đô thị; đồng thời, có cơ chế phối hợp gắn liền với trách nhiệm của từng đơn vị trong quá trình thực hiện.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt - Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt - Phó Giám đốc CATP ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của các đơn vị trong quá trình rà soát, đánh giá tiến độ triển khai Dự án. Đồng chí yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thiện báo cáo tổng hợp theo từng nhóm công việc về pháp lý, tài chính, kỹ thuật, hạ tầng, sản phẩm; làm rõ những nội dung đã thống nhất, những nội dung còn vướng mắc, những việc cần xin ý kiến cấp có thẩm quyền và đề xuất phương án xử lý cụ thể, không để kéo dài. “Tinh thần chung là phải triển khai quyết liệt, hiệu quả, đúng quy định, đúng tiến độ” – đồng chí Phó Giám đốc nhấn mạnh.