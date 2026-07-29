ANTD.VN - Bộ GD-ĐT nhận định, nhiều ngành thuộc khối khoa học xã hội, quản lý, sư phạm và một số lĩnh vực khác sẽ gặp nhiều khó khăn nếu không chủ động đổi mới trong bối cảnh AI phát triển rất nhanh.

Bộ GD-ĐT đề xuất chuẩn đầu ra đào tạo giáo viên gắn với AI

Bộ GD-ĐT đang đề xuất đào tạo giáo viên gắn với trí tuệ nhân tạo: từ chuẩn chương trình, chuẩn đầu ra đến thực hành sư phạm. Theo đó, sẽ tạo thành một chuỗi triển khai thống nhất từ Khung trình độ quốc gia đến chuẩn chương trình đào tạo giáo viên, chuẩn đầu ra của từng chương trình, ma trận năng lực - học phần - đánh giá, thực hành, thực tập sư phạm và hệ thống minh chứng trong đào tạo.

Định hướng được đưa ra là chuẩn chương trình chỉ xác định những yêu cầu và điều kiện tối thiểu, tạo hành lang chung để các cơ sở đào tạo chủ động thiết kế chương trình phù hợp với sứ mạng và điều kiện thực tiễn; không xây dựng theo hướng một chương trình mẫu chi tiết và không gắn với bất kỳ thương hiệu hay nền tảng công nghệ cụ thể nào.

Năng lực AI là một thành tố của năng lực nghề nghiệp giáo viên, được tích hợp với kiến thức chuyên môn, năng lực sư phạm, đạo đức nghề nghiệp, năng lực dữ liệu, kiểm tra, đánh giá và trách nhiệm giải trình.

Đối với chuẩn đầu ra, người tốt nghiệp cần có khả năng lựa chọn, sử dụng, kiểm chứng và tích hợp công nghệ số, trong đó có AI, vào hoạt động dạy học, giáo dục và kiểm tra, đánh giá phù hợp với mục tiêu, đặc điểm môn học và người học; đồng thời bảo đảm an toàn dữ liệu, liêm chính học thuật, đạo đức nghề nghiệp và có khả năng hướng dẫn người học sử dụng AI một cách an toàn, có tư duy phản biện và trách nhiệm.

Bộ GD-ĐT nhận định, nhiều ngành thuộc khối khoa học xã hội, quản lý, sư phạm và một số lĩnh vực khác sẽ gặp nhiều khó khăn nếu không chủ động đổi mới trong bối cảnh AI phát triển rất nhanh. Chính vì vậy, Bộ GDĐT lựa chọn khối sư phạm là lĩnh vực đầu tiên trong chuỗi hội thảo chuyên đề, bởi "sư phạm là máy cái", giữ vai trò quyết định trong việc chuẩn bị đội ngũ giáo viên cho giai đoạn phát triển mới của giáo dục.