Xây dựng thế trận an ninh vững chắc tại xã Phượng Dực

Dự Ngày hội có đồng chí Phạm Thị Thanh Mai - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội; đại diện các phòng chức năng, Công an thành phố Hà Nội; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phượng Dực; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã; cán bộ, chiến sĩ Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác Mặt trận, hiệu trưởng các trường học trên địa bàn cùng đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Thành uỷ, UBND thành phố tặng hoa chúc mừng ngày hội

Công an thành phố tặng hoa chúc mừng ngày hội

Trước khi diễn ra hội nghị, các đại biểu đã thành kính dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Phượng Dực, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Tại Ngày hội, các đại biểu được thưởng thức chương trình văn nghệ chào mừng đặc sắc và tiểu phẩm tuyên truyền "Tình anh em" do các diễn viên quần chúng biểu diễn. Tiểu phẩm tái hiện câu chuyện mâu thuẫn tranh chấp đất đai giữa anh em trong gia đình và quá trình hòa giải của lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Với nội dung gần gũi, giàu tính nhân văn, tiểu phẩm đã truyền tải thông điệp về vai trò của công tác hòa giải ở cơ sở, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giữ gìn tình làng nghĩa xóm và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc từ mỗi gia đình, khu dân cư.

Theo báo cáo tại hội nghị, sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính, xã Phượng Dực có diện tích gần 44,68 km², gồm 19 thôn với hơn 60.000 nhân khẩu. Địa bàn rộng, dân số đông, nhiều làng nghề truyền thống cùng các tuyến giao thông trọng điểm đặt ra yêu cầu ngày càng cao trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và Công an thành phố Hà Nội, Đảng ủy, UBND xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; củng cố Ban Chỉ đạo các cấp; duy trì, nhân rộng nhiều mô hình tự quản hiệu quả như "Xã không có tệ nạn ma túy", "Dòng họ, họ giáo tự phòng, tự quản về an ninh trật tự", "Cổng trường an toàn, văn minh", các mô hình phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở.

Thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, lực lượng Công an xã đã tích cực hỗ trợ người dân thực hiện chuyển đổi số, chuẩn hóa dữ liệu dân cư, cấp căn cước công dân, kích hoạt tài khoản VNeID và giải quyết thủ tục hành chính. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, tạo thuận lợi trong công tác quản lý nhà nước và xây dựng chính quyền số.

Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã tiếp tục phát huy hiệu quả. Người dân đã cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; tích cực tham gia hòa giải cácmâu thuẫn ngay từ cơ sở, giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ; đồng thời chung tay xây dựng các mô hình camera an ninh, tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy và lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cùng các tổ chức chính trị - xã hội đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia giữ gìn an ninh, trật tự; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; gắn phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của xã Phượng Dực đạt nhiều kết quả nổi bật. Năm 2025, phong trào được Ban Chỉ đạo thành phố Hà Nội xếp loại Xuất sắc; 100% cơ quan, đơn vị, trường học và khu dân cư đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự"; công tác hòa giải ở cơ sở đạt tỷ lệ thành công cao, góp phần hạn chế phát sinh các vụ việc phức tạp.

Phát biểu chỉ đạo tại Ngày hội, đồng chí Phạm Thị Thanh Mai, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, lực lượng Công an và Nhân dân xã Phượng Dực đạt được trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Mai, Phó Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tại ngày hội



Đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao hiệu quả các mô hình tự quản về an ninh, trật tự; đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện hiệu quả Đề án 06; xây dựng lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở vững mạnh; chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Trọng Vĩnh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phượng Dực trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội đối với địa phương. Đồng chí khẳng định xã sẽ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo; tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Trọng Vĩnh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phượng Dực phát biểu tại ngày hội

Đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới xã Phượng Dực sẽ tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả các mô hình tự quản về an ninh, trật tự; phát huy vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; đẩy mạnh thực hiện Đề án 06, chuyển đổi số, cải cách hành chính; chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng xã Phượng Dực ngày càng văn minh, giàu đẹp và bình yên.

Các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc được tặng giấy khen

Nhân dịp này, UBND thành phố Hà Nội tặng Bằng khen cho ông Nguyễn Quang Huy, Phó Chủ tịch UBND xã Phượng Dực vì có thành tích trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" 6 tháng đầu năm 2026 và tổ chức các hoạt động hướng tới Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn thành phố Hà Nội. Công an thành phố Hà Nội tặng Giấy khen cho Nhân dân và cán bộ xã Phượng Dực, đồng thời tặng Giấy khen cho Trưởng thôn Phú Đôi. UBND xã Phượng Dực cũng trao Giấy khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026.