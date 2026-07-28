Công an Hà Nội chúc mừng thành công Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ X

ANTD.VN - Chiều 28-7, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội và Đại tá Nguyễn Tiến Đạt - Phó Giám đốc CATP, cùng đại diện lãnh đạo phòng chức năng thuộc CATP đã đến chúc mừng thành công Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội và Đại tá Nguyễn Tiến Đạt - Phó Giám đốc CATP cùng đại diện lãnh đạo phòng chức năng thuộc CATP chúc mừng thành công Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031

Trong không khí chân tình, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cùng đoàn công tác CATP đã trao tặng lẵng hoa chúc mừng thành công Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031; đồng thời chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội nhiệm kỳ mới và Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm tiếp tục được tín nhiệm suy cử giữ cương vị Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội.

Thay mặt lãnh đạo CATP, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng gửi lời chúc mừng tới toàn thể chư tôn đức giáo phẩm, tăng ni, phật tử Thủ đô, khẳng định Đại hội là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước phát triển mới của Phật giáo Hà Nội trên nền tảng kế thừa truyền thống, phát huy tinh thần hòa hợp, đoàn kết, phụng sự Đạo pháp và dân tộc.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh, trong suốt các thời kỳ, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội luôn là cầu nối quan trọng, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an Thủ đô trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động tăng ni, phật tử chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, bảo vệ an ninh Tổ quốc và các hoạt động an sinh xã hội.

Đánh giá cao những đóng góp của Giáo hội đối với sự phát triển chung của Thủ đô, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng bày tỏ mong muốn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục phát huy truyền thống "hộ quốc an dân", tăng cường phối hợp với Công an thành phố trong công tác tuyên truyền, vận động chức sắc, tăng ni, phật tử tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng bình yên, văn minh và hiện đại.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội trân trọng tiếp đón đoàn Công an Hà Nội chúc mừng thành công Đại hội

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cùng đoàn công tác, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội cho biết, Đại hội đại biểu Phật giáo thành phố Hà Nội đã diễn ra thành công tốt đẹp với phiên trọng thể ngày 19-7. Đại hội đã suy cử Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 90 vị, trong đó Ban Thường trực có 30 vị.

Theo Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Đại hội không chỉ tổng kết những thành tựu Phật sự của nhiệm kỳ vừa qua mà còn mở ra định hướng phát triển bền vững cho Phật giáo Thủ đô trong giai đoạn mới.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp, hỗ trợ của CATP Hà Nội để các hoạt động Phật sự diễn ra an toàn, đúng pháp luật, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô, tiếp nối truyền thống gắn bó, đồng hành hiệu quả giữa Giáo hội và lực lượng Công an trong sự nghiệp phụng sự Tổ quốc và nhân dân.