Cảnh sát giao thông Hà Nội đồng hành cùng hơn 127.000 sĩ tử trong ngày thi đầu tiên

ANTD.VN - Từ sáng sớm 11-6, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã có mặt tại các nút giao thông trọng điểm và điểm thi trên địa bàn thành phố để phân luồng, điều tiết giao thông, hỗ trợ thí sinh và phụ huynh, góp phần giúp ngày thi đầu tiên diễn ra thuận lợi.

Trước yêu cầu bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, sáng 11-6, cùng với hơn 127.000 thí sinh trên địa bàn Thủ đô bước vào ngày thi đầu tiên, Công an TP Hà Nội đã triển khai đồng bộ các phương án, kế hoạch bảo đảm ANTT và TTATGT, tạo điều kiện thuận lợi nhất để kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra từ ngày 11 đến 13-6. Trong ngày thi đầu tiên, các thí sinh hoàn thành hai môn Ngữ văn và Toán; sáng 12-6 tiếp tục dự thi bài thi tự chọn.

Tại các điểm thi, lực lượng Cảnh sát giao thông có mặt từ rất sớm, phối hợp với các đơn vị có liên quan đảm bảo an ninh an toàn cũng như động viên các thí sinh

Công tác chuẩn bị đã được triển khai từ rất sớm

Với quy mô lớn, số lượng thí sinh và điểm thi trải rộng trên toàn địa bàn, Công an TP Hà Nội đã chủ động xây dựng các phương án từ sớm, huy động tối đa lực lượng, phương tiện nhằm bảo đảm an ninh, an toàn và giao thông phục vụ kỳ thi.

Ngay từ đầu giờ sáng, lực lượng Cảnh sát giao thông đã bố trí cán bộ, chiến sĩ tại các tuyến giao thông trọng điểm, các trục hướng tâm và cửa ngõ ra vào thành phố để tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. Công tác chỉ huy, điều hành được thực hiện linh hoạt, góp phần bảo đảm giao thông thông suốt trong thời gian cao điểm khi lượng phương tiện tăng cao.

Tại các điểm thi, lực lượng CSGT phối hợp Công an cấp cơ sở triển khai nhiều biện pháp bảo đảm TTATGT, hướng dẫn phụ huynh dừng, đỗ phương tiện đúng quy định, tổ chức phân luồng từ xa và duy trì tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường dẫn đến khu vực thi, không để xảy ra ùn tắc ảnh hưởng đến việc di chuyển của thí sinh.

Cảnh sát giao thông sử dụng xe chuyên dụng tuần lưu thông báo, hướng dẫn phân luồng, giúp phụ huynh đưa con em đến trường thi thuận lợi

Cảnh sát giao thông phối hợp với Công an phường, xã phân luồng tại khu vực các điểm dự thi

Tại điểm thi Trường THCS Trưng Vương (phường Hoàn Kiếm), Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội phối hợp Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Công an phường Hoàn Kiếm cùng các tổ chức đoàn thể địa phương triển khai hoạt động “Tiếp sức mùa thi”. Nhiều phần việc thiết thực được thực hiện như phát nước uống miễn phí, hướng dẫn thí sinh và phụ huynh, hỗ trợ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông khu vực cổng trường.

Đại úy Lưu Hoàng Quân, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 cho biết, trước thời điểm diễn ra kỳ thi, đơn vị đã tổ chức khảo sát thực tế tại các điểm thi để xây dựng phương án bảo đảm giao thông phù hợp với từng địa bàn.

Trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi, lực lượng CSGT được bố trí thường trực tại các nút giao trọng điểm và khu vực cổng trường, đồng thời duy trì các tổ tuần tra lưu động nhằm kịp thời hỗ trợ thí sinh trong các tình huống khẩn cấp.

Những ngày thi tiếp theo, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, chủ động xử lý các vấn đề phát sinh để bảo đảm giao thông thông suốt, phục vụ tốt nhất cho các thí sinh tham gia kỳ thi.

Công tác "hậu cần", "tiếp sức mùa thi" cho các thí sinh

Không chỉ là những chai nước, cái bánh, mà đó là cả sự cổ vũ, động viên gửi gắm từ những chiến sĩ Cảnh sát giao thông đến với các sĩ tử hôm nay

Đây có lẽ là thông điệp gửi tới các thí sinh với tất cả những kỳ vọng, tin tưởng vào thế hệ tương lai của đất nước

Tại điểm thi Trường THCS Dịch Vọng, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 cũng bố trí lực lượng từ sớm, phối hợp các đơn vị chức năng hướng dẫn phụ huynh dừng đỗ phương tiện đúng nơi quy định, bảo đảm khu vực cổng trường luôn thông thoáng, an toàn.

Ghi nhận trong buổi sáng ngày thi đầu tiên, mặc dù lưu lượng phương tiện trên nhiều tuyến đường tăng cao do trùng với giờ cao điểm, song tình hình giao thông trên địa bàn thành phố cơ bản ổn định, không xảy ra ùn tắc kéo dài.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị thuộc Công an TP Hà Nội với chính quyền địa phương, đoàn thanh niên và các lực lượng hỗ trợ đã góp phần tạo môi trường thuận lợi, an toàn cho thí sinh bước vào kỳ thi quan trọng.

Cùng với những chai nước còn là lời động viên, cổ vũ chân thành

và hy vọng sẽ tiếp thêm sức mạnh, ý chí, niềm tin cho mỗi thí sinh khi bước vào kỳ thi quan trọng này

Với tinh thần trách nhiệm cao, sự chủ động trong công tác chỉ huy, điều hành và triển khai lực lượng, Công an TP Hà Nội đang tiếp tục thực hiện hiệu quả các phương án bảo đảm ANTT, TTATGT phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Đây cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua “Ba nhất”, góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ.

Mướt mải mồ hôi giữa cái nắng hè oi ả, nhưng các chiến sĩ Cảnh sát giao thông vẫn luôn tươi cười, mong muốn mang đến cho các thí sinh sự tự tin vì các em luôn có rất nhiều người đồng hành, cổ vũ để có được kết quả tốt nhất

Công an TP Hà Nội đồng thời khuyến cáo phụ huynh và người dân khi đưa đón thí sinh cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về TTATGT; không giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển; không dừng, đỗ xe dưới lòng đường hoặc tụ tập đông người trước khu vực cổng trường; Tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng nhằm góp phần bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.

Kỳ thi là dấu mốc quan trọng nhưng không phải đích đến cuối cùng. Chúc các thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2026 giữ gìn sức khỏe, tự tin vào bản thân, làm bài thật tốt và gặt hái những thành quả xứng đáng với sự cố gắng của mình.