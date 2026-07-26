Truy bắt nhóm "quái xế" đi "bão" trong đêm

ANTD.VN - Phát hiện nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy tốc độ cao, lực lượng 141 đã triển khai truy đuổi, bắt giữ thành công 8 đối tượng. Đáng chú ý, qua đấu tranh khai thác, tổ công tác cũng đã thu giữ "vũ khí nóng" được cất giấu tại nhà của một đối tượng.

Thực hiện kế hoạch tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, khoảng 0h45 rạng sáng 25-7, Tổ công tác Y5/141-CATP Hà Nội phát hiện nhóm đối tượng gồm 10 thanh thiếu niên điều khiển 5 xe mô tô di chuyển với tốc độ cao theo tuyến Xã Đàn - hầm chui Kim Liên - Đại Cồ Việt, có biểu hiện gây rối trật tự công cộng.

Tổ công tác đã tổ chức truy đuổi, bao vây, dừng kiểm tra được 4 xe mô tô cùng 8 đối tượng. Qua kiểm tra, các đối tượng đều không xuất trình được giấy phép lái xe và giấy đăng ký xe theo quy định.

Nhóm thanh thiếu niên bị lực lượng 141 khống chế, bắt giữ

Quá trình xác minh ban đầu cho thấy, nhiều đối tượng trong nhóm đã có tiền án, tiền sự hoặc đã bị xử lý hành chính về các hành vi gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích và vi phạm các quy định liên quan đến pháo.

Ngoài ra, một trong số các đối tượng khai nhận, đang cất giấu kiếm tại nơi ở thuộc xã Yên Xuân, thành phố Hà Nội. Tổ công tác đã phối hợp với Công an địa phương thu giữ tang vật.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng còn phát hiện trong điện thoại các đối tượng lưu giữ video ghi lại cảnh điều khiển xe mô tô "bốc đầu" khi điều khiển phương tiện qua địa bàn xã Hòa Lạc cùng nhiều tin nhắn trên ứng dụng Messenger với nội dung rủ rê, lôi kéo nhau tụ tập đi "bão", tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh, trật tự và an toàn giao thông.

Tổ công tác đã thu giữ 4 xe mô tô, 2 điện thoại di động cùng nhiều dữ liệu điện tử có liên quan để phục vụ công tác điều tra, xác minh.

Hiện toàn bộ đối tượng, phương tiện và tang vật đã được bàn giao Công an phường Bạch Mai tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; không tụ tập điều khiển phương tiện với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, bốc đầu hoặc tham gia các hội, nhóm trên mạng xã hội để rủ rê, kích động hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.