Tình tiết bất ngờ sau khi lực lượng 141 chặn bắt thành công 2 thiếu niên lạng lách trong đêm

ANTD.VN - Phát hiện hai thiếu niên điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ trong đêm, lực lượng 141 đã tổ chức truy đuổi, qua đó khống chế thành công các đối tượng. Quá trình kiểm tra, tổ công tác cũng phát hiện thiếu niên 16 tuổi chơi đánh bạc online.

Vừa qua, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên địa bàn các phường Kim Liên, Phương Liệt và Khương Đình, Tổ công tác Y9/141-CATP Hà Nội phát hiện hai nam thanh niên điều khiển xe máy chạy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ trên đường Trường Chinh lúc rạng sáng, nên đã tổ chức truy đuổi.

Tuy nhiên, khi phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng đã tăng ga bỏ chạy. Ngay lập tức, tổ tuần tra đã nhanh chóng bám theo, vây bắt và khống chế thành công khi hai thanh niên đi đến số 42 Trường Chinh, phường Bạch Mai.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định người điều khiển là Trần Đại Quang, SN 2009, trú tại xã Vĩnh An, tỉnh Phú Thọ chở theo Đỗ Công Tuấn Anh, SN 2010, trú tại xã Nhân Hà, tỉnh Ninh Bình.

Hai đối tượng chở nhau lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ nhiều lần trước khi bị tổ công tác 141 khống chế thành công

Hai thiếu niên thừa nhận đã điều khiển xe máy không gắn biển kiểm soát chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ trên tuyến Trường Chinh khoảng 5 vòng trước khi bị lực lượng chức năng dừng kiểm tra.

Ngoài ra, lực lượng 141 còn phát hiện Quang có sử dụng điện thoại để tham gia đánh bạc onine. Sau khi lập biên bản, Tổ công tác Y9/KH141 đã bàn giao người, phương tiện và tang vật cho Công an phường Bạch Mai để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.