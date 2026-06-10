Tri ân, tự hào đóng góp của các thế hệ cán bộ An ninh nhân dân Công an Hà Nội

ANTD.VN -Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026), ngày 10-6, Thiếu tướng Lê Văn Tuân - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cùng đoàn công tác CATP đã đến thăm hỏi, tặng quà đồng chí nguyên lãnh đạo CATP, thân nhân gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo CATP và cán bộ Phòng An ninh đối ngoại CATP.

Thiếu tướng Lê Văn Tuân, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cùng Đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà Thiếu tướng Đào Trọng Sỹ, nguyên Phó Giám đốc CATP Hà Nội.

Tại buổi thăm hỏi đồng chí Thiếu tướng Đào Trọng Sỹ, nguyên Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Đoàn công tác đã gửi lời chúc sức khỏe, tặng quà và tri ân những đóng góp của đồng chí đối với lực lượng Công an Thủ đô.

Trong không khí thân tình, ấm áp, Thiếu tướng Lê Văn Tuân, Phó Giám đốc CATP ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của đồng chí Đào Trọng Sỹ và gia đình. Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, đồng chí Phó Giám đốc bày tỏ sự trân trọng, biết ơn sâu sắc trước những đóng góp, cống hiến của các thế hệ cán bộ An ninh qua các thời kỳ; khẳng định Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP luôn ghi nhớ công lao, sự vất vả, hy sinh của các thế hệ đi trước trong sự nghiệp xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an Thủ đô.

Thiếu tướng Lê Văn Tuân cũng thông tin một số kết quả công tác công an nổi bật của CATP Hà Nội trong thời gian qua, đặc biệt là công tác bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và Thủ đô như Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9; Đại hội XIV của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đồng chí nhấn mạnh, những kết quả đó là sự tiếp nối, kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang mà các thế hệ cán bộ Công an Thủ đô đã dày công vun đắp.

Xúc động trước sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Thiếu tướng Đào Trọng Sỹ bày tỏ vui mừng trước những thành tích lực lượng Công an Thủ đô anh hùng đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình công tác, tin tưởng các thế hệ cán bộ, chiến sĩ hôm nay sẽ tiếp tục giữ vững bản lĩnh, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.

Thiếu tướng Lê Văn Tuân, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cùng Đoàn công tác thăm hỏi thân nhân gia đình cố Đại tá Nguyễn Văn Tình, nguyên Phó Giám đốc CATP Hà Nội.

Tiếp đó, Đoàn công tác đã đến thăm hỏi, tặng quà thân nhân gia đình cố Đại tá Nguyễn Văn Tình và cố Đại tá Phạm Xuân Nhuận, nguyên Phó Giám đốc CATP Hà Nội. Tại các gia đình, Đoàn công tác thành kính dâng hương, tưởng nhớ, tri ân những đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo CATP đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an Thủ đô.

Thiếu tướng Lê Văn Tuân, Phó Giám đốc CATP Hà Nội thành kính dâng hương, tri ân cố Đại tá Phạm Xuân Nhuận, nguyên Phó Giám đốc CATP Hà Nội.

Thiếu tướng Lê Văn Tuân cùng các thành viên trong Đoàn đã thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống của thân nhân các gia đình; mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là điểm tựa tinh thần để con cháu và các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô noi theo.

Đoàn công tác thăm hỏi thân nhân gia đình cố Đại tá Phạm Xuân Nhuận, nguyên Phó Giám đốc CATP Hà Nội.

Đại diện thân nhân các gia đình bày tỏ xúc động trước tình cảm, sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội; đồng thời khẳng định niềm tự hào đối với truyền thống của lực lượng Công an Thủ đô, mong muốn cán bộ, chiến sĩ CATP Hà Nội tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Đoàn công tác tặng quà, động viên đồng chí Trương Văn Sơn, cán bộ Phòng An ninh đối ngoại CATP Hà Nội.

Tại gia đình đồng chí Trương Văn Sơn, cán bộ Phòng An ninh đối ngoại CATP Hà Nội hiện đang điều trị bệnh dài ngày, Đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên, trao quà và gửi lời động viên đồng chí Trương Văn Sơn giữ vững tinh thần lạc quan, tích cực điều trị, sớm ổn định sức khỏe.

Hoạt động thăm hỏi, tri ân các thế hệ cán bộ An ninh nhân dân qua các thời kỳ và cán bộ có hoàn cảnh khó khăn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp niềm tự hào, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.