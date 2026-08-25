Từ 31/8: Chậm sang tên sổ đỏ có thể bị phạt tới 6 triệu đồng

ANTD.VN - Theo quy định mới nhất, từ 31/8/2026, tổ chức chậm thực hiện thủ tục sang tên sổ đỏ có thể bị phạt đến 6 triệu đồng, cá nhân có cùng hành vi này bị phạt tối đa 3 triệu đồng.

Theo khoản 2 Điều 16 Văn bản hợp nhất 73/2026/VBHN-NĐ-BNNMT, mức phạt tiền từ 2-3 triệu đồng được áp dụng đối với hành vi không thực hiện đăng ký biến động đất đai theo quy định tại các điểm a, b, i, k, l, m và q khoản 1 Điều 133 Luật Đất đai 2024, trừ trường hợp nhận quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất theo Điều 127 Luật Đất đai.

Mức phạt trên áp dụng đối với cá nhân, tổ chức vi phạm bị phạt gấp đôi, từ 4-6 triệu đồng.

“Sang tên Sổ đỏ” là thủ tục đăng ký biến động khi chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Các giao dịch phải đăng ký biến động gồm chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất…

Theo Khoản 3 Điều 133 Luật Đất đai, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có biến động, người sử dụng đất phải thực hiện đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền. Đối với trường hợp thi hành án, thời hạn được tính từ ngày bàn giao tài sản thi hành án hoặc tài sản bán đấu giá. Trường hợp thừa kế quyền sử dụng đất, thời hạn được tính từ ngày phân chia xong di sản hoặc từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật.

Nếu chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho hoặc góp vốn bằng quyền sử dụng đất mà không đăng ký biến động thì bên nhận chuyển quyền là người bị xử phạt. Trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất, cả hai bên chuyển đổi đều bị xử phạt. Không chỉ bị bị nộp phạt, người vi phạm còn bị buộc thực hiện thủ tục đăng ký đất đai.

Ngoài nội dung trên, Văn bản hợp nhất 73/2026 còn quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong trường hợp có giao dịch về chuyển quyền sử dụng đất, cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

Theo đó, trường hợp vi phạm hành chính xảy ra trước khi chuyển quyền sử dụng đất thì bên chuyển quyền sử dụng đất bị xử phạt vi phạm hành chính và phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm do mình gây ra. Trường hợp bên chuyển quyền là tổ chức đã giải thể, phá sản, cá nhân đã chết không có người thừa kế hoặc chuyển đi nơi khác mà được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận tại thời điểm phát hiện hành vi vi phạm không xác định được địa chỉ và không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất thì bên nhận chuyển quyền không bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do bên chuyển quyền gây ra.

Bên nhận chuyển quyền bị xử phạt vi phạm hành chính và thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm do mình gây ra (nếu có);

Trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất mà không đăng ký biến động đất đai thì xử phạt vi phạm hành chính đối với cả hai bên chuyển đổi quyền sử dụng đất;

Trường hợp chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất mà không đăng ký biến động đất đai thì xử phạt vi phạm hành chính đối với bên nhận chuyển quyền sử dụng đất;

Trường hợp cho thuê, cho thuê lại, thế chấp bằng quyền sử dụng đất mà không đủ điều kiện, không đăng ký biến động đất đai thì xử phạt vi phạm hành chính đối với người đã cho thuê, cho thuê lại, thế chấp.